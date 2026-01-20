從工安到心安 宜縣部署職安新制、落實源頭管理與霸凌防治

宜蘭縣政府二十日在蘭陽博物館召開縣務會議，針對「職業安全衛生法」大幅修正及「勞工請假規則」調整進行專題報告。（記者林坤瑋攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣政府二十日召開縣務會議，針對「職業安全衛生法」大幅修正及「勞工請假規則」調整進行專題報告。代理縣長林茂盛於會中裁示，宜蘭縣應全面接軌新制，將職場環境從「工程安全」提升至「心理心安」的層次，強調不容許公部門工程因預算或管理疏漏出現工安缺口，縣府團隊需共同打造一個具備人性尊嚴與生命價值的健康職場。

勞工處長游宏隆指出，此次「職業安全衛生法」修法核心為「源頭管理責任」。未來縣府公共工程將徹底改變以往採總價固定比例編列安衛費的慣性，全面落實「量化編列」。於設計階段即進行風險評估，針對防護圍籬、防墜網等設施，依具體單價與數量覈實編列預算，確保廠商有充足資源執行工安，杜絕因低價競爭而犧牲安全的弊端。針對霸凌議題，新法明確定義行為樣態，並強化雇主防範義務，要求建立預防計畫、立即採取有效措施並通報處理結果。

若行為人為「最高負責人」，增設外部申訴管道，受害者於離職一年內仍可申訴，保障勞工免於權勢畏懼。勞權方面，將輔導企業落實友善假別。勞工請病假一年內未逾十日者，不得扣發全勤或給予不利處分；同時推動家庭照顧假改以「小時」計，協助雙薪家庭彈性調度。