從工業之眼到藝術之窗：信驊科技 Cupola360 全景影像經黑川互動轉譯 於高雄研發中心演繹沉浸式感官新視界

以 Cupola360 全景影像為核心，黑川互動結合即時運算動態視覺與蔣榮宗原創配樂，導引一場穿越時空的沉浸感官之旅。

全球IC設計大廠信驊科技（ASPEED）位於高雄港「棧叁庫 PIER F」的研發中心近日正式啟用。在這個由舊倉庫改建的創新基地中，其中引人注目的，莫過於這座隱身於研發中心內的沉浸式互動體驗展間。由知名新媒體藝術團隊「黑川互動媒體藝術」操刀，將信驊旗下酷博樂（Cupola360）的工業級全時全景影像攝影機及影像技術，透過藝術語彙轉譯，打造出全台首創的 5 面包覆式互動體驗場域。

從工業之眼到藝術之窗：科技的柔性轉譯 Cupola360 原本是應用於智慧工廠的工業級 360 度全景相機。黑川互動媒體藝術此次的任務，是將這顆理性的「工業之眼」，轉化為感性的「藝術之窗」。 團隊運用特殊的「裸眼透視技術」與演算法，在由 5 面巨大投影牆建構的封閉空間中，創造出不可思議的深邃空間感。觀眾是被動的觀看者，也是握有主控權的「時空旅人」。透過中央的觸控螢幕互動，手指點擊的瞬間，原本封閉的牆面彷彿被推開，瞬間開啟通往台灣各地絕美地景的傳送門。

五面沉浸包覆：身歷其境的無縫穿越 有別於傳統平面的全景展示，黑川互動媒體藝術利用高階運算重構了影像的空間幾何。當體驗者站在展間中央，Cupola360 所紀錄的高畫質全景影像將無縫包覆視野，從腳下的土地到頭頂的蒼穹，加上即時運算的動態視覺特效，讓觀眾產生「身體在現場，意識卻已飛越千里」的錯置感，深刻體驗科技帶來的數位遊牧美學。

視聽共振：黑川 x 蔣榮宗音樂的雙重敘事 為了讓這場時空旅行更具靈魂，由跨域音樂家蔣榮宗（ZONG）擔任橋樑並量身打造原創配樂。音樂的起伏與黑川創作的動態視覺緊密耦合（Coupling），當畫面中的光影隨著觸控流轉時，音樂也同步引導著情緒的推進。硬體的技術規格被隱藏在細膩的感官體驗之後，讓參觀者在棧叁庫的海風旁，完成一場科技與人文交織的壯遊。