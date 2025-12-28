從工程品質到城市溫度 中市首創「友善空間管理獎」

記者張妤甄／臺中報導

「宜居城市」不是口號，而是一種每天都能被感受到的生活狀態。中市府以「柔軟而堅定」的治理精神，持續把施政重心放在市民的日常體驗上，讓公共建設不只成為城市風景，更成為貼近人心、可長久使用的生活空間。今（114）年市府辦理第3屆「臺中市政府公共工程獎」，首度增設「友善空間管理獎」，象徵台中公共工程政策正式從「蓋得好」邁向「用得好、用得久」，展現城市治理的新高度與溫度。

中市府研考會主委林鼎超今（28）日表示，公共工程不只是硬體建設，更是影響市民生活品質的重要關鍵。今年公共工程獎涵蓋土木、建築、水利與設施工程、個人獎項及設施維護管理等類別，並首次將「友善空間管理」納入評選，強調空間後續維護、使用者感受與共融價值，讓公共建設真正融入生活，而非淪為一次性的成果展示。

林鼎超指出，此屆榮獲「友善空間管理獎」的臺中市長青服務中心與台74線橋下綠美化工程，正是市府治理理念的具體展現。面對極端氣候與都市熱島效應，市府攜手台積電推動「台74綠指環」計畫，透過公私協力，將西屯、南屯交界原本被忽略的橋下空間，轉化為長達1,725公尺的綠色廊道，不僅有效過濾空氣污染、降低噪音，更調節都市微氣候，讓交通幹道旁多了一條能療癒身心的綠色風景線，成為城市因應氣候變遷的溫柔解方。

隨著臺灣邁入超高齡社會，市府也將「友善共融」視為公共空間治理的重要指標。研考會說明，位於北區、建於1984年的臺中市長青服務中心，透過耐震補強、無障礙設施改善等「微整形」更新，保留紅磚灰瓦的歷史溫度，同時導入符合現代需求的安全與便利設計。社會局並結合多元課程與代間共學活動，讓55+世代在此展開精彩的第二人生，也為家庭照顧者提供實質支持，讓公共空間成為承接情感與關懷的所在。

中市府秘書長黃崇典表示，透過公共工程獎的評選機制，不僅促進廠商良性競爭，更全面提升臺中公共工程的品質與後續管理效能，感謝所有投入城市建設的民間團隊，與市府攜手打造更好的臺中。

林鼎超提到，幸福其實藏在生活的細節裡。無論是一條會呼吸的綠色廊道，或是一處讓長輩安心停留的公共空間，都是城市溫度的累積。未來市府將持續以永續、友善與人本為核心，讓公共工程成為陪伴市民生活的溫柔力量，讓臺中在穩健前行中，持續成為一座安心生活、逐夢踏實的宜居城市。

中市府將「友善共融」視為公共空間治理的重要指標。（中市府研考會提供）

中市長青服務中心透過耐震補強、無障礙設施改善、保留紅磚灰瓦的歷史溫度，同時導入符合現代需求的安全與便利設計。（中市府研考會提供）

市府攜手台積電推動「台74綠指環計畫」。（中市府研考會提供）