從工程師到房仲高手 永慶房屋楊昕3年收入翻倍、年收突破150萬
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導
從電路板工程師、韓式炸雞餐飲業者到房地產經紀人員，永慶房屋大直內湖區經紀人員楊昕用3年半的時間，完成了職涯成功再出發。去年年收達150萬元，單月最高收入更衝破25萬元。楊昕分享，永慶房屋的團隊精神讓服務效率加倍，AI科技工具更能快速提供客戶需要的資訊，才能一路累積客戶的滿意度。
龍華科技大學電機系畢業的楊昕，一開始依循專業成為月收4萬的電路板工程師。「但一年過後意識到一直坐在辦公室不是自己的興趣，」機緣巧合下，家人邀請他共同創業開韓式炸雞店，於是便開始在餐飲業打拚了約兩年，年收來到70萬元。
儘管收入有所提升，楊昕卻發現到自己「不想一輩子在炸雞店」。正思考下一步時，看到一位前同事在永慶房屋任職，收入及生活都很精彩，心中出現新的可能性。「因為覺得房仲工作有很多機會跟不同人互動，跟我的個性比較契合。」不過心中還是有一份疑慮，就是房地產總價這麼高，沒有經驗的自己真能找到客戶嗎？
年收翻倍升級 公司系統與團隊是最大助力
「前同事告訴我，永慶房屋有科技系統可以協助業務日常工作，加上一對一師徒制，會有資深學長指導，店長也會全力協助。」楊昕說，這套完整的制度解開心中疑慮，勇敢邁出新的一步，正式入職後，在師父及團隊的指導及自己積極學習下，快速累積了客戶群。
職涯轉換帶來最直接的改變就是收入提升。從工程師時期的年收50多萬、餐飲業的70萬，到去年在永慶房屋的150萬，楊昕用實績證明了自己的選擇。印象深刻的是月收入突破25萬的月份，還有曾經單月成交了兩筆各6000多萬元的高總價物件，因此打開了全新視野。「這種等級的商品，過去的我甚至難以想像自己能成交，可能連踏進去的機會都很困難。」
楊昕的師父就是店長，回想起入行三個月就成交的第一筆案子，師父提供了全方位需要的協助。「很多手續細節我完全不懂，店長都親自跟我一起處理，甚至加入客戶群組幫我補位，讓客戶對我的信任度大大加分，不僅在交易流程上給予指導，店長也在購屋方向上提供明確建議，教導他如何與客戶溝通才是對雙方最有利的策略。」
剛入行有前12個月每月5萬元的保障收入(現為：前12個月每月6萬元收入保障)，足以讓他無後顧之憂專注工作。甚至還有餘韻做自己想做的事。楊昕表示，永慶房屋的團隊合作精神是重要的後盾，由於房仲業務的時間難以預測，當行程衝突或客戶臨時需要協助時，店長或資深同事總會挺身相助。「因為永慶房屋是個大團體，客戶臨時有需求都有同事能補位， 讓服務變得更即時。」
AI工具重塑服務模式 效率大幅躍升
永慶房屋推出並持續升級的的「永慶AI特助」改變了傳統房仲的作業流程。楊昕分享，客戶只需在Line上搜尋「永慶AI特助」，就能在群組中直接搜尋符合需求的物件。「過去需要我先篩選資料再提供給客戶，客戶也不一定熟悉網站，很難找到真正想要的案子。現在客戶直接跟永慶AI特助對話、搜尋，就能精準找到喜歡的房子，我們在互動中也更能理解客戶需求。客戶反應都很正面。」
今年房市變動明顯，但楊昕的業績表現依然穩健，關鍵原因在於經營老客戶的累積。「今年成交案件中，超過一半來自過去成交客戶的轉介紹和親友推薦。這讓我在市場波動、不夠穩定的時候，能維持相對穩定的業績。」永慶房屋在市場上的高指名度也帶來優勢。「公司品牌知名度高，客戶認為永慶房屋專業、誠實，也讓我的業績保持穩定，不會大起大落。」
目標沒有上限 想挑戰自我無需顧慮
加入永慶房屋的第一年就獲得大直內湖區新人王冠軍，楊昕還多次拿下百萬戰將殊榮，還有業績達標額外額得幸福成家基金，今年業績目標是1000萬元，也即將達成，持續朝目標前進。
放假時總會返回宜蘭陪伴奶奶的楊昕說，理想是三年內擁有自己的房子，下一步就是成家。對於想加入房仲業的新人，他建議：「不用想太多！現在第一年期前12個月保障收入6萬元，比許多外面很多工作待遇要好，只要第一年後開始成交後，收入有機會大幅躍進，放心加入就對了。」
照片來源：楊昕提供
