從工程透明到零災損 福森能源打造太陽光電建置系統可靠新標準

▲福森能源以嚴謹、一體化服務，打造「企業可信賴的綠能夥伴」定位。

【記者 高鐿玲／台北 報導】再生能源成為現今企業永續布局的重要基礎，光電建置的品質與可靠度也逐漸成為綠電導入時的核心考量。尤其近年南部受到颱風強風影響，多處光電設施災情頻傳，市場因此更加關注工程施作的嚴謹與系統穩定度。福森能源以「打造企業可信賴的綠能夥伴」為品牌定位，透過工程透明化、流程整合與維運標準化，逐步在市場中建立專業形象。

光電建置涉及多項專業環節，從材料選用、結構設計到併網申請，每個階段都可能影響後續20年的運作。因此，福森能源在建置前即提供太陽能變流器、線材與固定配件等出廠證明及規格資料，協助企業清楚掌握零件來源與品質。相關行政申請更採用專人專辦的服務模式，使併網流程從規劃到執行完整又有效率。

在工程端採取一體化作業，涵蓋結構設計、機電規劃與施工維運，以20 年運作為基準設計工程，從場勘、管線配置到工法確認皆有標準程序；完工後再透過雲端監控與例行巡檢維持效能，使工程成果具備可驗證的品質基礎。近期經歷風災，福森能源建置的太陽能電站依然保持正常運作，並未傳出損害回報，不僅展現了施工細節的長期正向優勢，也使品牌更加確立「可靠光電夥伴」的角色。

▲團隊用心為工程品質把關，並提供綠電導入、評估、申請等相關服務。

而他們的服務不限於施工，同時也協助企業評估屋頂活化與自建電站的可行性，並提供補助申請與綠電導入等相關規劃，使導入綠能成為具邏輯且可管理的流程。對希望改善建物節能、提升企業形象或藉由綠電創造長期效益的業者而言，一站式整合更能讓各階段標準保持一致。

在實際導入過程中，台全電機分享，與福森合作時能清楚掌握設計與施工的關鍵資訊，使前期評估更有依據。完工後，廠房降溫與綠電憑證等成果也逐步呈現，讓光電轉變為企業可以整合到日常管理中的能源工具。目前福森能源已累積逾百座電站，每年產生約五千萬度綠電，面對躉購費率調整、饋線容量不足與企業用電型態改變等新挑戰，公司也推動光儲合一、工商儲能、太陽光電案場維運服務與綠電轉供等方案，使用電策略更具彈性。

▲福森能源已累積逾百座電站，為眾多知名企業建立優質用電策略基礎。

用心實踐「誠信經營、品質至上、資源共享」的品牌理念，建立企業對光電建置系統的長期信任。福森能源表示，太陽能系統的價值不只在建置，更在於是否保持長期穩定的運作，並用前瞻視角為未來做準備；因此，在綠能需求持續攀升的趨勢下，他們致力協助企業打造更具韌性的永續能源架構，期望用不變的初衷，成為企業放心依託的關鍵要角。（照片福森能源提供）