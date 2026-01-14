從工藝到藝術 莊素月十字繡作品北港展現細膩層次

▲莊素月長年投入十字繡創作，她認為，十字繡雖是結構明確的傳統技藝，但要從「工」走向「藝」，關鍵在於色彩與光影的處理。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】「一針一願・繡見人生」莊素月十字繡特展，14日起在北港工藝坊展出。展覽以十字繡為核心，透過細緻的針法與層層色階，呈現創作者對工藝、生活與人生的長期觀察，展期至3月1日。

▲「一針一願・繡見人生」莊素月十字繡特展，14日起在北港工藝坊展出。（記者蘇峯毅攝）

莊素月長年投入十字繡創作，她認為，十字繡雖是結構明確的傳統技藝，但要從「工」走向「藝」，關鍵在於色彩與光影的處理。實際創作時，常需在數百種相近色線中反覆選擇，只為讓畫面呈現更自然的過渡效果。

廣告 廣告

莊素月老師指出，展出作品涵蓋風景、人物、宗教圖像及當代流行文化元素，觀音畫像線條莊嚴細膩，動漫題材則展現十字繡在現代視覺中的延展可能。不同主題並置，呈現十字繡工藝在時代轉換中的多樣面貌。

▲展覽以十字繡為核心，透過細緻的針法與層層色階，呈現創作者對工藝、生活與人生的長期觀察。（記者蘇峯毅攝）

北港工藝坊館長蔡享潤表示，莊素月作品最令人印象深刻之處，在於色彩轉換的細膩程度，呈現出近似油畫的視覺效果，展現高度專注力與耐心。館方期盼透過展覽，讓更多民眾理解傳統工藝在當代仍具有創作深度與文化價值。

展覽期間適逢年節，不少遊客前來北港參拜，也順道走進工藝坊欣賞作品，為地方文化場域注入新的觀展人潮。