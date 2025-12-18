從巨星演唱會到全球頂級品牌活動 盤點新加坡娛樂時尚追星地圖
演唱會追星潮再進化！2025年新加坡迎來史無前例的密集巨星陣容，延續 2024 年 Taylor Swift 的熱潮，今年再以 Lady Gaga 等獨家演唱會吸引大批粉絲飛往獅城追星。除了追尋 Lady Gaga 光顧的Maxwell熟食中心、BTS 成員 Jin 與 Blackpink Jisoo 的 MV 取景地之外，精品與時尚話題也同步在新加坡發酵。今年11月CHANEL 2025/26 Cruise 大秀於萊佛士酒店舉行，包括許瑋甯、Rebecca Armstrong、Tilda Swinton等名人出席盛會，於新加坡拍攝的花絮照更推升城市的時尚能見度。從巨星演唱會到全球頂級品牌活動，新加坡以娛樂與時尚雙軌佈局，讓旅客到訪不再只是觀光，而是踏上一次與偶像、潮流同步的城市探索。
從 MV 取景到潮玩首展：跟著Jin和Jisoo打卡探索獅城熱門景點
新加坡旅遊局在2025年積極邀請國際明星與製作團隊前來取景，透過娛樂內容將城市景點推向全球粉絲視野。從Coldplay、BTS到五月天、蕭敬騰，這些作品不只是MV，更是一張張可以帶領全球粉絲一同探索的新加坡旅遊地圖。BTS成員Jin在solo單曲〈Don't Say You Love Me〉MV中，以新加坡國家美術館作為主要拍攝場景之一。該館由前最高法院與政府大廈改建而成，以壯麗的新古典圓頂與大理石廊道聞名，館藏超過 8,000 件東南亞藝術作品，是全球規模最大的現代東南亞藝術博物館。粉絲們可以重現 Jin 在挑高中庭的拍攝場景，或前往頂樓的戶外觀景平台欣賞城市風景。左側可俯瞰新加坡摩天輪、濱海藝術中心與北區高樓景致；右側則是金融中心勾勒出的俐落天際線，將獅城景色盡收眼底。
除了國家美術館之外，今年冬天，SKULLPANDA 的國際首展也於 2025 年 12 月 12 日至 2026 年 2 月 22 日在新加坡國家博物館亮相。由泡泡瑪特 POP MART、新加坡國家博物館與新加坡旅遊局共同合作的《SKULLPANDA CAGE-UNCAGE Showcase》，是三方首次攜手打造的大型沉浸式展覽。以象徵「自由與自我探索」的視覺語彙為主軸，呈現多件大型雕塑。此外，更有以新加坡鳥鳴為靈感的裝置為靈感的特別創作。對潮流收藏與公仔文化有興趣的旅客，可以在這裡看到 SKULLPANDA 更藝術性的一面。
另外，BLACKPINK成員Jisoo的個人單曲〈Your Love〉以滿天飛舞的玫瑰花瓣作為開場，將浪漫氛圍帶入全新開幕的亞洲雨林探險園。園區內打破傳統動物園的觀賞模式，採用「無籠舍」設計，讓遊客在10條不同難度的雨林步道中，近距離觀察馬來虎、馬來貘、紅豺等珍稀動物，更可以挑戰吊橋、高空跳躍，體驗極限叢林冒險，最後在以馬來西亞「砂拉越的姆魯洞穴」為靈感打造而成的洞穴餐廳中享用燒烤料理。
亞洲雨林探險園隸屬於佔地超過90公頃的萬態野生動物保護區（Mandai Wildlife Reserve），這座整合了五大主題園區的保育基地，是東南亞規模最大的野生動物棲息地。除了最新開幕的亞洲雨林探險園，保護區還包含擁有全球最大的紅毛猩猩群落的新加坡動物園、全球首創的夜間野生動物園、重現亞馬遜與剛果河流域的河川生態園及超過400種鳥類的飛禽公園，總計收容超過11,000隻動物。無論是熱愛自然的探險家，或是追求極限的冒險者，都能在這裡有一趟難忘的探險旅程。
Coldplay 的作品則帶領粉絲走進夜晚的濱海灣和福康寧公園（Fort Canning Park），郁郁蒼蒼的綠地與古蹟遺跡交織，呈現新加坡從歷史走向現代的深邃底蘊。蕭敬騰〈為愛狂歡〉的 MV 則以活力四射的鏡頭語言，捕捉新加坡城市中最具人文特色的區域。加東如切（Katong-Joo Chiat）標誌性的彩色屋與街頭塗鴉牆，與知名咖啡館真美珍的懷舊氛圍交織成一幅生動的城市畫卷。蕭敬騰更特別為歌詞進行改編，而 MV 中也融入哈芝巷（Haji Lane）的風景。此外，橋福廣場內的 Atlas Bar 亦在鏡頭中展現其 1920 年代法式復古風情，以卓越的調酒與設計連續獲得世界 50 大酒吧與亞洲 50 大酒吧認可。
明星們的造訪更延伸至新加坡的飲食文化。Lady Gaga 在演唱會期間到訪的 Maxwell 熟食中心，是新加坡最具代表性的美食場域之一，匯聚包括海南雞飯、叻沙與福建炒麵在內的經典小吃，展現新加坡華人、馬來與印度社群交織出的飲食風貌。旅客亦可走訪鄰近的老巴剎或其他市中心熟食地點，在享受美食後再穿梭於市區街巷，體驗新加坡多元文化在生活中自然流動的節奏。
同場加映：2025時尚焦點，就在新加坡
新加坡在2025也成為國際精品與時尚品牌首選的展演舞台。包括 Cartier、Louis Vuitton、Hermès、Moët & Chandon 等國際精品皆選擇於 2025 年在此舉辦高規格展演與限時體驗，從高級珠寶、絲綢藝術到熱氣球飛行，讓旅客在城市之間就能感受世界級的美學與創意。其中最受矚目的莫過於 CHANEL 2025/26 Cruise 度假系列大秀，從義大利傳奇的埃斯特別墅一路走到新加坡萊佛士酒店，延續品牌在悠閒與華麗間的優雅平衡。這場大秀選在擁有超過160年歷史的萊佛士酒店舉行，其標誌性的新文藝復興風格建築、高頂天花板和隨處可見的遊廊，為這座傳奇酒店增添了獨特的熱帶殖民風情。在這座曾接待英國女王、著名作家與文化名人的宏偉場景映襯下，CHANEL 將度假系列的輕盈與精緻展露無遺，更吸引許瑋甯等多位台灣名人到場共襄盛舉。隨著眾多精品級活動接連登場，新加坡正以極具魅力的文化能量，成為亞洲不可錯過的時尚與藝術新舞台。
2025年的新加坡，不再只是一座城市。這裡匯聚了全球最熱門的演唱會、最前沿的潮流藝術展覽、最具特色的冒險體驗，還有那些只有親臨其境才能感受到的城市魔力。現在就買張機票，在演唱會謝幕、展覽落幕之前，趕上這班通往新加坡的潮流列車，現在就上各大旅遊平台預訂你的新加坡行程，與你的偶像在同一片天空下漫步，在全球最具話題的城市中創造屬於自己的精彩時刻！ 查看原文
其他人也在看
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 台劇/韓劇/陸劇全上榜！趙露思、IU意外征服觀眾的追劇魂！
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 50
李玉璽許允樂揭「公園婚紗照」僅靈機一動！ 宣布婚訊再發聲：被愛包圍
許允樂今（2025）年1月與小6歲的李玉璽被爆出戀愛消息後，男方隨即大方認愛，更直接表示以結婚為前提在交往，沒想到12月17日下午兩人突然宣布結婚。消息曝光後，一票粉絲給予祝賀，而李玉璽深夜在Instagram限時動態透露，為了迎接當天的重要時刻，他與許允樂一大早就起床梳妝...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 4
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 20
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 13 小時前 ・ 50
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 35
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了信傳媒 ・ 6 小時前 ・ 190
億元教授斷言台股衝3萬3！揭鴻海「這價位」快逃命 曝台積電eps新真相
台股近期多空交戰，投資人都在問：明年還能衝多高？三立財經台主持人李昕芸特別專訪「億元教授」鄭廳宜，他大膽預測，台股明（2026）年有機會挑戰33000點大關！這並非隨口喊價，鄭教授直接現場拆解台積電（2330）的點數貢獻，精準推算引發市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 18
立院司委會決議：譴責綠色獨裁 將卓榮泰移送監察院彈劾
[Newtalk新聞] 對於行政院長卓榮泰不副署立法院覆議維持的財政收支劃分法，總統賴清德不公布，立法院司法及法制委員會國民黨召委翁曉玲今(18)日邀請總統府秘書長潘孟安等人備詢。不過，潘則沒有列席。委員會也隨即通過兩個臨時提案，譴責賴清德、卓榮泰「綠色獨裁」，並將卓榮泰移送監察院彈劾。 立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。 不過，總統府秘書長潘孟安則沒有出席。另外，行政院秘書長張惇涵出席前受訪表示，如果當初立法院願意理性討論行政院版的「財劃法」，且在強行通過後，當行政院提出覆議案時，立法院願意邀請行政院長到立法院做報告、完成理性的討論，那院長也不會依照憲法賦予的職權不予副署。 張惇涵說，所謂「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增這項專案報告。行政院依照憲法規定受邀備新頭殼 ・ 50 分鐘前 ・ 15
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 224
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前 ・ 3
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 185
復華「主動式ETF」00991A掛牌第一天!爆逾9萬張大量 奪ETF成交王
台股主動式ETF新兵-主動復華未來50(00991A) 今（18）日正式掛牌交易第一天，盤中最高觸及9.77元，成交量破9萬張居ETF成交王。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 2
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 38
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 152
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 149
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 536