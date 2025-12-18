從巨星演唱會到全球頂級品牌活動 盤點新加坡娛樂時尚追星地圖

演唱會追星潮再進化！2025年新加坡迎來史無前例的密集巨星陣容，延續 2024 年 Taylor Swift 的熱潮，今年再以 Lady Gaga 等獨家演唱會吸引大批粉絲飛往獅城追星。除了追尋 Lady Gaga 光顧的Maxwell熟食中心、BTS 成員 Jin 與 Blackpink Jisoo 的 MV 取景地之外，精品與時尚話題也同步在新加坡發酵。今年11月CHANEL 2025/26 Cruise 大秀於萊佛士酒店舉行，包括許瑋甯、Rebecca Armstrong、Tilda Swinton等名人出席盛會，於新加坡拍攝的花絮照更推升城市的時尚能見度。從巨星演唱會到全球頂級品牌活動，新加坡以娛樂與時尚雙軌佈局，讓旅客到訪不再只是觀光，而是踏上一次與偶像、潮流同步的城市探索。

從 MV 取景到潮玩首展：跟著Jin和Jisoo打卡探索獅城熱門景點

新加坡旅遊局在2025年積極邀請國際明星與製作團隊前來取景，透過娛樂內容將城市景點推向全球粉絲視野。從Coldplay、BTS到五月天、蕭敬騰，這些作品不只是MV，更是一張張可以帶領全球粉絲一同探索的新加坡旅遊地圖。BTS成員Jin在solo單曲〈Don't Say You Love Me〉MV中，以新加坡國家美術館作為主要拍攝場景之一。該館由前最高法院與政府大廈改建而成，以壯麗的新古典圓頂與大理石廊道聞名，館藏超過 8,000 件東南亞藝術作品，是全球規模最大的現代東南亞藝術博物館。粉絲們可以重現 Jin 在挑高中庭的拍攝場景，或前往頂樓的戶外觀景平台欣賞城市風景。左側可俯瞰新加坡摩天輪、濱海藝術中心與北區高樓景致；右側則是金融中心勾勒出的俐落天際線，將獅城景色盡收眼底。

▲SKULLPANDA國際首展將於 2025 年 12 月 12 日於新加坡國家博物館亮相（圖片由新加坡旅遊局提供）

除了國家美術館之外，今年冬天，SKULLPANDA 的國際首展也於 2025 年 12 月 12 日至 2026 年 2 月 22 日在新加坡國家博物館亮相。由泡泡瑪特 POP MART、新加坡國家博物館與新加坡旅遊局共同合作的《SKULLPANDA CAGE-UNCAGE Showcase》，是三方首次攜手打造的大型沉浸式展覽。以象徵「自由與自我探索」的視覺語彙為主軸，呈現多件大型雕塑。此外，更有以新加坡鳥鳴為靈感的裝置為靈感的特別創作。對潮流收藏與公仔文化有興趣的旅客，可以在這裡看到 SKULLPANDA 更藝術性的一面。

另外，BLACKPINK成員Jisoo的個人單曲〈Your Love〉以滿天飛舞的玫瑰花瓣作為開場，將浪漫氛圍帶入全新開幕的亞洲雨林探險園。園區內打破傳統動物園的觀賞模式，採用「無籠舍」設計，讓遊客在10條不同難度的雨林步道中，近距離觀察馬來虎、馬來貘、紅豺等珍稀動物，更可以挑戰吊橋、高空跳躍，體驗極限叢林冒險，最後在以馬來西亞「砂拉越的姆魯洞穴」為靈感打造而成的洞穴餐廳中享用燒烤料理。

▲Jisoo〈Your Love〉MV於新加坡亞洲雨林探險園人造洞穴中撒下玫瑰花瓣（圖片由新加坡旅遊局提供）

亞洲雨林探險園隸屬於佔地超過90公頃的萬態野生動物保護區（Mandai Wildlife Reserve），這座整合了五大主題園區的保育基地，是東南亞規模最大的野生動物棲息地。除了最新開幕的亞洲雨林探險園，保護區還包含擁有全球最大的紅毛猩猩群落的新加坡動物園、全球首創的夜間野生動物園、重現亞馬遜與剛果河流域的河川生態園及超過400種鳥類的飛禽公園，總計收容超過11,000隻動物。無論是熱愛自然的探險家，或是追求極限的冒險者，都能在這裡有一趟難忘的探險旅程。

▲Coldplay於新加坡濱海灣拍攝〈Man in The Moon〉MV（圖片由新加坡旅遊局提供）

Coldplay 的作品則帶領粉絲走進夜晚的濱海灣和福康寧公園（Fort Canning Park），郁郁蒼蒼的綠地與古蹟遺跡交織，呈現新加坡從歷史走向現代的深邃底蘊。蕭敬騰〈為愛狂歡〉的 MV 則以活力四射的鏡頭語言，捕捉新加坡城市中最具人文特色的區域。加東如切（Katong-Joo Chiat）標誌性的彩色屋與街頭塗鴉牆，與知名咖啡館真美珍的懷舊氛圍交織成一幅生動的城市畫卷。蕭敬騰更特別為歌詞進行改編，而 MV 中也融入哈芝巷（Haji Lane）的風景。此外，橋福廣場內的 Atlas Bar 亦在鏡頭中展現其 1920 年代法式復古風情，以卓越的調酒與設計連續獲得世界 50 大酒吧與亞洲 50 大酒吧認可。

明星們的造訪更延伸至新加坡的飲食文化。Lady Gaga 在演唱會期間到訪的 Maxwell 熟食中心，是新加坡最具代表性的美食場域之一，匯聚包括海南雞飯、叻沙與福建炒麵在內的經典小吃，展現新加坡華人、馬來與印度社群交織出的飲食風貌。旅客亦可走訪鄰近的老巴剎或其他市中心熟食地點，在享受美食後再穿梭於市區街巷，體驗新加坡多元文化在生活中自然流動的節奏。

同場加映：2025時尚焦點，就在新加坡

新加坡在2025也成為國際精品與時尚品牌首選的展演舞台。包括 Cartier、Louis Vuitton、Hermès、Moët & Chandon 等國際精品皆選擇於 2025 年在此舉辦高規格展演與限時體驗，從高級珠寶、絲綢藝術到熱氣球飛行，讓旅客在城市之間就能感受世界級的美學與創意。其中最受矚目的莫過於 CHANEL 2025/26 Cruise 度假系列大秀，從義大利傳奇的埃斯特別墅一路走到新加坡萊佛士酒店，延續品牌在悠閒與華麗間的優雅平衡。這場大秀選在擁有超過160年歷史的萊佛士酒店舉行，其標誌性的新文藝復興風格建築、高頂天花板和隨處可見的遊廊，為這座傳奇酒店增添了獨特的熱帶殖民風情。在這座曾接待英國女王、著名作家與文化名人的宏偉場景映襯下，CHANEL 將度假系列的輕盈與精緻展露無遺，更吸引許瑋甯等多位台灣名人到場共襄盛舉。隨著眾多精品級活動接連登場，新加坡正以極具魅力的文化能量，成為亞洲不可錯過的時尚與藝術新舞台。

2025年的新加坡，不再只是一座城市。這裡匯聚了全球最熱門的演唱會、最前沿的潮流藝術展覽、最具特色的冒險體驗，還有那些只有親臨其境才能感受到的城市魔力。現在就買張機票，在演唱會謝幕、展覽落幕之前，趕上這班通往新加坡的潮流列車，現在就上各大旅遊平台預訂你的新加坡行程，與你的偶像在同一片天空下漫步，在全球最具話題的城市中創造屬於自己的精彩時刻！ 查看原文