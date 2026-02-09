從市區出發走進部落 台東波浪屋「部落文化旅遊櫥窗」二月十三日揭幕

台東縣政府為提供旅人更便利、深入的部落旅遊體驗，將於二月十三日（星期五）下午2時30分，在台東波浪屋正式揭幕「部落文化旅遊櫥窗」，縣長饒慶鈴表示，透過在市區核心打造結合文化、旅遊與產業的服務據點，讓來到台東的旅客，能在第一時間掌握部落旅遊資訊，輕鬆規劃一趟走進原鄉的深度旅程。

縣長饒慶鈴指出，台東波浪屋位於舊站特區，是旅客造訪市區的重要節點，此次設置「部落文化旅遊櫥窗」，正是希望讓遊客在逛市集、賞文創的同時，就能發現更多屬於台東部落的旅遊選擇，櫥窗整合縣內多條部落旅遊路線、文化體驗內容及特色產業資訊，提供即時諮詢與導引服務，讓旅人從市區自然延伸行程，實際走進部落，感受土地、人文與生活的真實樣貌。

廣告 廣告

饒慶鈴進一步說明，櫥窗內同步呈現「台東部落食尚」品牌店家及各部落特色產業，透過商品展示、旅遊故事與體驗內容的整合，讓遊客在出發前就能先認識部落風味與文化特色，提升旅遊期待感，也為部落店家創造更多與旅客接觸的機會，形塑具吸引力的部落旅遊入口。

揭幕當天活動將結合文化儀式與音樂展演，邀請馬蘭部落耆老依循阿美族傳統進行祈福，並由金曲獎歌手桑布伊獻唱，以音樂傳遞土地情感，饒縣長表示，期盼透過文化與藝術的呈現，讓遊客在市區場域中即能感受部落文化的溫度，為後續的旅程揭開序幕。

台東縣政府原住民族行政處長高忠雲表示，未來將持續以台東波浪屋為「部落旅遊前哨站」，優化旅遊諮詢與展示內容，串連部落遊程、餐飲及特色商品，打造兼具文化深度與旅遊便利性的服務平台，邀請旅人從市區出發，慢慢走進台東部落，展開一段屬於自己的原鄉旅遊體驗。