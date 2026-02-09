從市區走進原鄉 臺東波浪屋部落文化旅遊櫥窗2/13揭幕

部落文化旅遊櫥窗海報

為提升部落旅遊便利性與深度體驗，臺東縣政府將於2月13日於臺東波浪屋啟用「部落文化旅遊櫥窗」，縣長饒慶鈴表示，透過在市區精華地段設立服務據點，不僅協助旅人掌握即時資訊，也讓旅客在享受市區文創氣息的同時，能更輕鬆地規劃行程，直接走進部落感受真實的人文生活與土地溫度。

饒慶鈴縣長指出，櫥窗整合了臺東各地的部落旅遊路線、文化體驗及產業資訊，扮演著「旅遊前哨站」的角色，現場不僅展示「臺東部落食尚」品牌的特色商品，更透過旅遊故事的呈現，讓遊客在出發前就能預先了解部落的風味與文化背景。這項舉措不僅方便遊客諮詢與導引，也為部落店家創造更多與大眾接觸的機會，進一步帶動原鄉產業發展。

揭幕當天將結合傳統文化儀式與音樂表演，邀請馬蘭部落耆老進行阿美族傳統祈福，並由金曲獎歌手桑布伊現場獻唱，以極具感染力的歌聲傳遞土地情感。

臺東原住民族行政處表示，未來將持續優化櫥窗的諮詢與展示內容，串連部落的餐飲與遊程，歡迎民眾與旅客於2月13日下午親臨臺東波浪屋，參與揭幕活動，感受部落文化的魅力，相關資訊請洽臺東縣政府官網查詢。