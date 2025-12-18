從市場到祠堂！新埔藝術季啟動 青年與社區攜手點亮新埔

▲首屆新埔藝術季開幕，跨領域團隊與居民齊聚，以『風晨埔埔』為名，攜手見證百年小鎮的藝文新生與文化呼吸。

【記者 李宏燁／新竹縣 報導】新竹縣新埔鎮將在今年歲末再掀藝文風潮，首屆新‧新埔藝術季「風晨埔埔」於12月20日盛大開幕，至2026年1月25日止，以近40天的展覽、戲劇表演、市集、社區活動與導覽活動，橫跨街區、市場、祠堂與三大社區，邀請各地民眾在冬日走進新埔，感受一座小鎮在時代交會下的文化呼吸。

「風晨埔埔」展覽主題多元，從展場延伸到整座小鎮，展現新埔鎮不同形式的樣貌。。其中匯客柿 Hub 的「乙未會戰-火燒新埔街」呈現客家族群在乙未戰役中的韌性與重生；新埔市場則以「柿染坊市場仿真展品」、「日常在說話:撈起的一段回憶」和「物件在對話:刨出的一段過往」回應柿染文化的現代詮釋與呈現新埔孩子們心中的家鄉；張家祠、內立、南平與旱坑三大社區則分別展出藝術家、學生與居民共同創作成果，呈現社區在地生活語彙與創意，此外，藝術季亦推出「新埔街景速寫展」、「地方路徑導覽」、「店家串聯活動」與藝術季主題曲。12月20、21日藝術季開幕首兩日更推出市集展演，地點位於廣和宮前的廣和路，搭配宗祠與廣和宮的舞台進行演出，透過劇場作為媒介連結新埔歷史故事，以義民信仰、乙未會戰與在地族群記憶為創作基底，讓新埔市街生活化地引入藝術節奏，讓常民空間述說地方故事。

廣告 廣告

▲總策展人邱子維現場導覽，向鎮長介紹藝術季內容，共同見證在地文化與藝術在新埔街區深度交融。

新埔因鳳山溪與霄裡溪匯流而生，靠山面風、水脈豐厚，在城市變遷中歷經蓬勃與沉寂。近年受惠新竹、竹北高速發展而吸引多元背景青年移居新埔；然而在街區重現生機的同時，是否可以延續傳統文化脈絡？「風晨埔埔」為首屆新埔藝術季主題，團隊深入社區腹地、重新連結支撐新埔的文化脈絡。一方面象徵新舊文化如水脈交會、激盪出新的能量，寓意「紀錄在新埔鎮區認真生活的人們的影像—無論何時，小鎮始終有踏實生活的身影」；另一方面也以柔性的文化介入，讓居民重新看見自身力量，讓外地訪客理解新埔深厚底蘊，並藉由藝術季帶來的人流與能見度，促進地方產業、社區生活與青年參與的更多可能，為小鎮累積持續性的文化動能。

▲鴻梅國際藝術家與在地學童攜手共創，透過藝術跨代對話，為新埔小鎮注入童趣想像與文化傳承。

本屆活動由新埔鎮公所、新・新埔青年培力工作站、伍柿山蟻窩文化工作室、鴻梅國際藝術村、玄奘大學USR新埔旱坑柿家永續計畫、新竹縣柿染文化協會、哇哈哈劇團、新竹故事館及內立、南平與旱坑三大社區共同主辦，並由多個教育單位協力參與。藝術季不僅是一場展覽，更成為新埔跨單位跨領域合作模式的重要實驗現場。

▲社區居民演出乙未會戰故事，在哇哈哈劇團與新竹故事館館長傅崇豪館長指導下，再現新埔歷史記憶。

「2025 新埔藝術季—風晨埔埔」最新活動訊息詳見「伍柿山蟻窩文化工作室」FB粉專，邀請大眾在藝術中遇見新埔，並見證它這一座百年老鎮展現新生。（圖：伍柿山蟻窩文化工作室提供）