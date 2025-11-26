從市場攤位到百大伴手禮，山寄製菓所成彰化青創典範。圖／記者鄧富珍攝





彰化擁有許多深受在地人喜愛的伴手禮品牌，其中不少是縣府積極扶植的青年創業成果。由青年何彥霖創立的「山寄製菓所」，以簡約日系風格坐落於彰化市台鳳社區，自112年獲得彰化縣政府青創補助後，陸續獲得多項肯定。今年更入選經濟部商業發展署「糕餅業深度輔導—升級優化體驗」計畫，並於9月完成店面整修重新對外開放。縣長王惠美今(26)日上午特地前往店面，肯定何彥霖的創業成果並給予鼓勵。

王惠美表示，彰化潛藏許多優質品牌，「山寄製菓所」便是其中之一。創辦人何彥霖原從事美髮用品業務，因熱愛烘焙、擁有專業證照，平日常手做甜點分享親友並獲好評。自103年從三民市場擺攤起步，歷經摸索與調整，終於在112年成功取得縣府青年創業補助，在創業輔導協助下強化品牌形象、提升市場能見度，並獲得「彰化建縣三百年金好禮十大伴手禮」等多項獎項。今年更透過經濟部補助重新改裝店面，以更完善的空間服務消費者。

王惠美指出，何彥霖熱愛爬山，將八卦山下的在地食材與職人精神融合於產品中，「山寄」名稱寓意「山川寄情」。店內使用在地小農鮮奶、蜂蜜與當季水果製作甜點。其中，「卦山桂圓核桃糕」以彰化小農古法烘焙的龍眼乾製成，今年獲選為「台灣糕餅百大伴手禮」及「彰化百大伴手禮」；以彰化金鑽鳳梨製作的「百香鳳梨夏威夷牛軋糖」也在113年獲得農業部農糧署首屆「臺灣TFS水果之星」佳作，展現青年連結土地的創造力。

王惠美強調，縣府持續打造友善創業環境，只要完成30小時創業課程並提出提案即可申請補助，其中「創業圓夢類」最高補助30萬元。她也感謝議會對預算的支持，讓更多青年得以在彰化圓夢、扎根發展。

創辦人何彥霖分享，自己11年前返鄉創業，從市場攤位一路走到成立品牌，感謝縣府在店面建立、行銷、包裝與品牌塑造等方面提供協助，使產品累積獲得國內8項伴手禮獎項。雖然創業過程曾遇到低潮，但在政府輔導和展售機會的支持下逐步站穩腳步。

青年發展處表示，為協助青年將興趣與專業結合、投入創新產品與服務，縣府每年編列1,000萬元作為「青年創業獎勵補助」。年滿18至45歲、設籍彰化者，只需完成課程與提案即可申請。截至目前已協助136位青年創業，補助超過3,300萬元。縣府團隊將持續陪伴青年在家鄉打下穩固基礎，打造安居樂業的未來。

