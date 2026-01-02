從市政到國會 賴瑞隆強調用行動守護高雄不曾停歇 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

民進黨高雄市長初選進入關鍵階段，立委賴瑞隆今（2）日宣布15秒廣告短片正式上架播出，透過兩支影片回顧其「政務官10年」與「立委10年」的公共服務歷程，濃縮20年來從市政體系到中央問政的工作軌跡。賴瑞隆表示，無論身處市政府或立法院，他始終把高雄市民的託付放在第一位，踏實做事、不曾停歇，用實際行動守護高雄。

第一支廣告影片以賴瑞隆2013年擔任高雄市新聞局長期間的畫面為主軸，從推動黃色小鴨旋風、帶動演唱會經濟與觀光熱潮的場景開場，呈現其以城市行銷為高雄打開通往世界的一扇門，並進一步啟動亞洲新灣區發展。

影片透過港灣、城市夜景與煙火等影像串連，搭配「十年市政、真實參與、不曾停歇」的口白，強調賴瑞隆長期在市府體系中，以創意與執行力推動城市轉型的實績，展現面對挑戰依然穩健前行的決心。

第二支影片則以台語口白向市民溫情喊話，畫面從賴瑞隆穿梭立法院、在高鐵上埋首資料的工作日常切入，呈現其10年立委任期中南北奔波、為高雄爭取預算的實際情況。

影片接續帶出他在市場與基層互動、在議場問政，以及與中央部會進行現地會勘的片段，突顯其串聯中央與地方、推動建設的能力，並以「完全銜接」作為核心概念，傳達賴瑞隆將延續謝長廷、陳菊與陳其邁的市政成果與城市光榮，持續帶領高雄向前的承諾。

賴瑞隆辦公室表示，此次廣告以精煉影像與樸實語言，呈現賴瑞隆一路走來的初心，以及始終與市民站在一起的態度。面對高雄下一個黃金10年，賴瑞隆也將持續以格局與遠見擘劃方向，以魄力與行動推動落實，全面推進城市均衡發展、產業升級、交通路網與民生照顧，讓高雄不只被看見，更能持續進步。

高雄市長初選電話民調期間為1月12日至1月17日，賴瑞隆也呼籲市民朋友留意來電、踴躍接聽，並唯一支持賴瑞隆，讓「延續光榮、邁向新局」成為高雄市民的共同答案。

