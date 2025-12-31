從市政到國際、從災防到節慶 市府新聞處推動台南城市形象躍升





台南市政府新聞及國際關係處（以下簡稱新聞處）持續整合市政宣傳與城市行銷資源，透過活動策辦與多元傳播管道，展現台南兼具文化底蘊與城市發展動能的多元面貌。未來，將持續整合市府與外部資源，深化市政傳播策略，透過更多元、有效的方式呈現台南的城市魅力，讓世界看見台南的文化厚度與發展能量。

今年的「2026台南好Young跨年晚會」以K-POP為主軸，集結多組韓國團體、日本藝人及國內卡司，打造跨文化、多風格的音樂盛宴。從11月底起陸續推出親子耶誕活動、草地音樂會等系列節目，持續到跨年夜，吸引外縣市民眾前來台南同歡。活動期間亦結合公益宣導，藉由舞台力量傳遞關懷，呈現台南友善、包容的城市形象。

廣告 廣告

新聞處持續透過電視、廣播、網路、電子看板等多元通路傳遞市政訊息，提供市民快速掌握重大建設與民生資訊的管道，同時定期編印刊物，完整呈現市府各項政策成果。今年台南市主辦114年全國中等學校運動會、2025年第八屆WBSC世界盃少棒錦標賽，以及2025亞太蘭花會議暨臺灣國際蘭展等大型活動，新聞處均透過整合行銷提升活動能見度與城市辨識度。

此外，今年出版《臺南製造》市政專書，系統性整理市長黃偉哲上任7年來的重要施政歷程，協助市民了解城市發展方向。市府也善用LINE、臉書等官方社群平台即時發布政策訊息與活動資訊，強化民眾獲取市政資訊的便利性。

今年面對丹娜絲風災，新聞處第一時間啟動緊急應變作業，透過電視跑馬訊息、市府官網、社群平台及LINE官方帳號同步發布停班停課、防災資訊與交通民生訊息，以利市民即時掌握狀況。災後復原期間，每週多次透過記者會向各界公布市府工作進度，並於復原工作告一段落後，製作影片向投入防救災與復原的第一線人員及公私團體致謝。

新聞處推動社區影像紀錄人才培訓班，透過理論與實作課程，培育不同世代市民以影像記錄城市。今年共完成10部影像作品，聚焦在地人物與社區故事，為台南累積更多珍貴影像，成為保存城市記憶的重要平台。

市長黃偉哲今年率團走訪日本、韓國、新加坡、馬來西亞、澳洲、荷蘭與法國等國，持續拓展城市外交與國際能見度。今年更與日本本庄市、宇城地域、別府暨宇佐市、延岡市，菲律賓阿克蘭省，波蘭羅茲市，以及聖克里斯多福及尼維斯巴士底市等7個國際城市成功締盟。在黃偉哲市長任內，已促成台南與21個國際城市建立姊妹市或友好城市關係。

新聞處今年亦接待超過1,200位國際訪賓，向外賓介紹台南的文化特色與發展優勢，並協助各局處推動文化、教育、觀光、體育、農業及經濟等領域合作，深化城市交流。

更多新聞推薦

● 鄭麗文宣布出席總統府元旦升旗 盼新的一年朝野和解、兩岸和平