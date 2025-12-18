從幕後到主廚上菜！Flowstrong用嘻哈辦一桌「流水席」

Flowstrong推出首張專輯《流水席》。放飛音樂提供

嘻哈新星Flowstrong曾以「神秘beat tape」《Study (of) Breaks》入圍2024金音獎最佳新人獎，近日正式從幕後製作人走向台前，推出首張專輯《流水席》，將錄音室比喻為廚房、音樂創作化作料理，打造一場「無菜單式」的聽覺饗宴。

Flowstrong曾與LEO37、陳嫺靜、我是機車少女、Robot Swing、someshiit山姆、鄒序等音樂人合作，也是嘻哈團體「That’s My Shhh」核心成員。《流水席》由他一手包辦編曲、製作與混音，以製作人視角貫穿全作，讓每首歌自然說出自己的故事。他形容做菜與做音樂如出一轍，從素材蒐集、錄音到混音調味，最後端上桌，都是完整創作的一部分。

Flowstrong推出首張專輯《流水席》。放飛音樂提供

專輯視覺以台灣「辦桌」文化為靈感，拍攝現場更搭起迷你流水席，營造濃厚人情味。音樂上融合嘻哈節奏、電子碎拍、小提琴、長笛、田野錄音與回收物打擊聲，並邀集多位音樂人參與。Flowstrong認為，《流水席》就像一場巷口派對，讓不同聲音自由交會，也呈現他在DIY精神下，兼具掌控與真實情感的創作樣貌。



