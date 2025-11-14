從平反者到執政者 許信良提醒民進黨：別把歷史變成新的武器
[Newtalk新聞] 前民進黨主席許信良將於下周三（19日）舉行《天命》新書發表會。最近引發爭議的匪諜案「吳石案」，許信良今日表示，威權時代的匪諜審判必須放在當時的政治情境與制度背景下去理解，不能以今日民主社會的標準簡化評價，更不應成為當代政治攻防的素材。
許信良指出，吳石案的核心並非吳石是否涉及情報活動，而是威權時期軍法制度長期欠缺程序正義，審判草率，以政治邏輯取代司法標準。他呼籲民進黨應以更成熟的民主價值面對歷史，不宜再將此案作為選戰論述。
他強調，依現有史料顯示，吳石案審理存在多項瑕疵，包括調查不充分、證據薄弱、缺乏充分辯護以及遭到迅速處決等。此案是威權體制下軍法制度與政治力量交織的產物。這段歷史應被誠實面對，而非被截取片段後用於當代政治。
許信良提醒，民進黨身為曾遭到國家暴力壓迫的政黨，過去倡議平反與民主改革的核心價值在於：「凡涉人權侵害與程序瑕疵者，皆應一視同仁，不分立場、不分政黨。」因此，若以吳石案作為政治攻防，反而可能偏離民進黨創黨以來的普世價值。
他也指出，當前社會對吳石案的討論有「簡化」與「錯置」現象，將間諜行為與白色恐怖受難者混為一談。他強調，真正應被檢討的是當年的審判是否公正，而非藉此肯定或否定某一政黨。
許信良表示，民主社會最重要的是程序正義與公正審判。若民進黨在公共論述中模糊這些界線，將不利其民主形象。他呼籲民進黨應以更寬廣的民主胸襟面對歷史，而非將歷史轉化為新的政治武器。
他強調，吳石案確實反映了威權年代的殘酷與不文明，但台灣今日已是成熟民主，關於歷史的辯論應該促成反省，而非製造新的對立。「吳石案留給台灣的教訓，是珍惜法治與程序正義，而不是改變造成新的政治鬥爭材料。」
許信良：《天命：台灣民主運動者許信良的一生見證》自序
許信良談中壢事件：如果你們一定要作票，今天一定會出事
