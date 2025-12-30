從年初29美元漲破80美元 連馬斯克都快受不了 中國管制出口白銀價格衝破天際

白銀價格在2025年年底急劇上漲，12月26日一度觸及每盎司80美元以上，創下歷史新高，較年初約29美元的水平上漲超過170%。這波漲勢受多重因素推動，包括地緣政治不確定性促使投資者轉向避險資產、市場對美國聯準會2026年進一步寬鬆貨幣政策的預期，以及工業需求持續強勁。



中國即將於2026年1月1日起實施的白銀出口管制措施，成為近期漲勢的主要觸媒。根據相關報導，中國將要求出口企業取得政府許可，並引入配額制度，僅限大型國有批准企業符合嚴格生產與財務標準，這可能限制中小型出口商，進一步收緊全球供應。中國掌控全球精煉白銀供應的60%至70%，此舉已引發市場對實體金屬短缺的擔憂。

在新能源與科技領域不可或缺



科技巨頭伊隆．馬斯克（Elon Musk）在社群平台X上對此表達關注。他回覆一則討論中國出口管制的貼文，表示：「這情況不妙。許多工業製程都需要用到白銀。」馬斯克旗下特斯拉與SpaceX高度依賴白銀用於高科技製造，此言論凸顯價格上漲對產業的潛在衝擊。

白銀在新能源與科技領域不可或缺。它是太陽能板的核心導電材料，能將陽光轉換為電能；同時廣泛應用於電動車配線、電子元件，以及資料中心電源管理和電路板。若價格持續高漲，可能推升相關產業成本。

可能是「世代級泡沫」



IG Australia市場分析師托尼．西卡摩爾（Tony Sycamore）指出，白銀市場正出現嚴重結構性供需失衡，買家願意為即期交貨支付較延後一年高出7%的溢價。他警告，這可能是「世代級泡沫」，因新礦開發周期長達10年，資本湧入貴金屬市場加劇不確定性。

其他貴金屬亦同步上漲。黃金2025年表現為1979年以來最佳，從年初每盎司約2623美元上漲逾70%，突破4500美元大關。



