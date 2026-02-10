從年輕小姐等到現在！紅葉村新地標 楓葉屋頂聚會所圓族人30年夢

紅葉村辦公處暨部落聚會所今天啟用。（蔡旻妤攝）

台東縣延平鄉紅葉村今（10）日迎來歷史性時刻！耗資近四千萬元興建的「紅葉村辦公處暨部落聚會所」正式啟用。這座以「楓葉造型」為屋頂設計的新地標，不僅提升了行政效能，更圓了部落族人數十年的盼望，標誌著延平鄉最後一塊部落版圖的拼補完成。族人感觸極深，「30多年了，從年輕小姐等到現在，終於盼到了」。

紅葉村原辦公空間老舊狹小，且長期缺乏大型公共聚會場所。為此，鄉公所爭取內政部花東基金補助2520萬元及原民會1368萬元，歷經多年籌備終於完工。胡姓族人看著「楓葉造型」屋頂的指標性建物分享心情，「等了最少30年，紅葉是延平鄉最後一個才有聚會所的村子，從小姐等到現在都老了，很高興！以後大大小小都能在這裡交流。」

鄉長余光雄強調，紅葉村是聞名全國的棒球原鄉，新落成的建築兼具智慧辦公與無障礙空間，紅葉村是聞名全國的棒球原鄉，這座辦公處與聚會所的啟用，不僅是硬體的更新，更是服務的延伸，未來將是凝聚族人情感最溫暖的場所。

