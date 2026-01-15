從年頭忙到年尾，誰能笑著收成？2025農曆十二月最旺命格出爐

歲末農曆十二月（國曆2026/01/19～2026/02/16），亦稱為「臘月」，新舊更替、辭舊迎新。一歲將過，正是人們臘祭列祖列宗、眾神明的時期，報告一年人壽年豐，天上人間分享豐收的喜悅。那麼，此月你的整體氣運是否豐滿？是收穫滿滿還是所得甚微？會是風調雨順的旺運月嗎？今天，科技紫微網將為你揭曉答案。

【讀文小提醒】以下內容參考紫微斗數命宮主星，請到科技紫微網輸入生辰免費查詢你的完整命盤，查看命宮左上角紅色字主星。命宮為空宮者，請對應對宮遷移宮主星。

運氣最好：

命宮太陰-運勢旺旺、好運降臨

愛情最甜：

命宮七殺-桃花緣佳、感情升溫

事業最旺：

命宮巨門-不辭辛勞、收穫頗多

財氣最豐：

命宮武曲-生財有道、財庫豐盈

開創型主星

命宮有七殺

幸運指數：★★★★☆

此月幸運指數頗高，多能心想事成。易釋放出熱情，魅力十足，桃花緣佳。尤其是感情面，單身者有機會與各方面都很不錯的異性結緣；有伴侶者易獲得情感滿足，感情濃烈。

命宮有破軍

幸運指數：★★☆☆☆

難有好運氣，各方面收穫較少的月份。易犯懶，遇到不如意之事有「破罐子破摔」的傾向。切忌宅在家裡，多出門走動，與人群接觸，才能釋放壓力，吸納正能量，提升運氣。

命宮有廉貞

幸運指數：★★☆☆☆

此月運氣不太好，很多事情進展較慢，心願難以達成。出門在外要多留心，易受傷，也別輕信於人，小心上當受騙。有利獨處，做自己喜歡的事，見想念的人，才會有好心情。

命宮有貪狼

幸運指數：★★☆☆☆

這個月情緒不佳，整體運勢衰弱，付出多、收效甚微。不利衝鋒陷陣、拓展業務，應把重心放在蓄力充電、調整心態上，放慢節奏，適當安排體育運動、休閒娛樂，可交好運。

領導型主星

命宮有紫微

幸運指數：★★★☆☆

本月運氣平平，各方面少有驚喜，但也不易有挫折。多與職場菁英、前輩接觸互動，易受到正向激勵。培養興趣愛好，營造良好的生活氛圍，將收穫成長進步，提振運勢。

命宮有天府

幸運指數：★★★★☆

好運氣陪伴左右，諸事多順遂的一個月。即便遇到難題，或是心緒不寧，也多能得親友相助渡過難關。有利安排出行、交際應酬、購物…等，易有良好際遇，收穫好心情。

命宮有武曲

幸運指數：★★★★☆

運氣頗優，易心想事成的月份。特別是在財富面，對投資理財有獨到的見解，精準投資冷門易獲利。見好就收，做好儲蓄，適時購買保險等，有備無患，財庫可望日漸豐盈。

命宮有天相

幸運指數：★★☆☆☆

運氣不太好，易被誤會、遺失貴重物品等，諸事多有不順的一個月。保管好錢財物，多留意人際關係，少管閒事，勿干涉親友的糾紛，好心勸說反遭嫉恨，讓自己陷入窘境。

支援型主星

命宮有太陽

幸運指數：★★★☆☆

運氣平平的一個月，各方面進展平順，沒有太多麻煩事，也不易有好事發生。必須穩定情緒，注重養生，確保身心健康。多與慷慨大方、有氣度的朋友接觸互動，可交好運。

命宮有巨門

幸運指數：★★★★☆

運氣頗優，辛勤付出，易有收穫的一個月。各方面多能把控細節，憑藉吃苦耐勞、盡善盡美的態度取勝。特別是事業面，表現機會頗多，有機會兼職，多勞多得，成就感滿滿。

命宮有天機

幸運指數：★☆☆☆☆

此月運氣不佳，易陷入低氣壓的狀態中。月中要特別小心，家務事不少，不僅易被家人誤解，還易被小人挑撥離間，不自覺被捲入是非輿論漩渦。別急於解釋，遠離人群為宜。

合作型主星

命宮有太陰

幸運指數：★★★★★

精氣神佳，好運來報到，喜事多發的一個月。各方面好消息頻傳，比如：創造佳績受肯定、遇良師益友、發表創見被採納、家有喜事、獲獎、中獎…等。幸運隨身，收穫多多。

命宮有天梁

幸運指數：★★★☆☆

此月運氣平平，宜休養生息。閒暇時光頗多，有機會與神秘事件、神奇人物結緣，易增長見識，開闊眼界。必須確保人身安全，勿過度好奇而涉險，以免發生意外，受到傷害。

命宮有天同

幸運指數：★★★☆☆

運氣普通，務實為上，切忌心存僥倖的月份。只要安守本分，可避免出錯，辛勤付出，各方面多能有序進行。須平和心態，有利與人群接觸，樂觀應對人際衝突，可化解誤會。