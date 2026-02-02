從幹細胞到外泌體：再生醫療的臨床應用展望
自 2006 年山中伸彌教授首創 iPSC 技術以來，再生醫學的發展已走過二十個年頭 。日本 CiRA 基金會的山中伸彌在演講中指出，iPSC 已成功從基礎研究轉化為具體的臨床產品 。為了確保臨床應用的最高安全規格，基金會已捨棄早期的逆轉錄病毒載體，全面轉向仙台病毒或質粒載體等「無整合（Integration-free）」技術。
在臨床應用端，山中伸彌強調，日本已建立 HLA 純合子異體 iPSC 細胞庫，透過 7 位捐贈者的細胞系即可覆蓋約 40% 的日本人口，大幅解決了免疫排斥與生產成本的難題。目前針對帕金森氏症的多巴胺神經元移植試驗已邁入上市申請階段，預計今年將誕生全球首個 iPSC 衍生細胞產品。
此外，他更揭露了雄心勃勃的「my-iPS 計畫」，旨在透過 AI 驅動的自動化系統，將生產成本降至 100 萬日圓讓個人化細胞治療不再是天價負擔。
基因遞送技術革命 胞外體成天然載體
為克服傳統物理裝載方法效率低且易破壞囊泡結構的難題，Ly James Lee 教授團隊開發出創新的「納米通道電穿孔技術（NEP）」。該技術利用生物晶片上的納米級孔洞，透過電場驅動將治療性 DNA 高效轉染至供體細胞中，並進一步刺激細胞釋放出包裹著治療性核酸的 EV。實驗證實，經此技術處理後的胞外體產量顯著提升，成功解決了規模化生產與高載量裝載的技術瓶頸。
針對腦癌與胰腺癌等極難穿透的固態腫瘤，研究團隊採用了先進的雙重靶向策略。透過共遞送 CD47 膜蛋白以產生「別吃我」信號逃避免疫清除，並結合特異性配體（如抗-EGFR 抗體）引導胞外體主動標靶腫瘤組織。這類工程化胞外體在人類血清中展現優異穩定性，且能深入滲透至腫瘤內部，其積聚量顯著優於肝臟，為腦部與胰臟等極具挑戰性的癌症治療開闢了精準遞送的新路徑。
無細胞革命：外泌體在眼科的潛力
外泌體作為新一代「無細胞療法」的代表，其在眼科臨床的應用成為本次高峰會的技術焦點 。國立嘉義大學生物化學科技學系教授黃舜平展示間充質幹細胞來源外泌體在乾眼症（DED）及黃斑部病變（AMD）的優異療效 。
研究數據顯示，針對淚膜不穩定與角膜凋亡的乾眼症模型，外泌體能顯著恢復角膜上皮完整性，其修復效果在實驗中明顯優於市售人工淚液與透明質酸產品。在年齡相關性黃斑部病變（AMD）的研究中，外泌體則展現了強大的線粒體保護與抗氧化能力，能減少 ROS 活性氧水平並防止視網膜色素上皮（RPE）細胞死亡。黃教授亦分享了關於苦瓜來源外泌體的初步發現，顯示植物來源外泌體同樣具備神經保護潛力，為天然製劑研發開啟新路徑。
其他人也在看
馬斯克的SpaceX準備將100萬顆AI算力衛星送入太空
SpaceX稱，這套系統將能提供足以服務「全球數十億使用者」所需的算力。
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
下波冷空氣超越「2016霸王寒流」？專家示警：很強
生活中心／李明融報導「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示指出，今（30日）白天北部舒適、中南部微熱，高溫可能達28度，明（31日）冷空氣南下，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。值得注意的是，新一波冷氣團可能挑戰「2016年霸王寒流」？專欄提醒下週五（2月6日）晚起至2月8日另一波冷空氣「很強」，未來將持續觀察調整。
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
吳尊PO愛妻照放閃！甜喊「我們的30週年」 粉絲卻轟騙局：當年宣傳單身
前偶像團體「飛輪海」成員吳尊，因帥氣外型擄獲不少女粉絲，即使婚後依舊有著高人氣，近年將重心轉移至家庭生活，不時透過社群平台分享與老婆林麗瑩、兒女NeiNei及Max的互動日常。昨（1）日吳尊在社群平台PO照放閃，甜蜜寫下「我們的30週年」 ，不過底下中國網友卻是留言嘆「當年還宣傳單身」。
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。
遭爆「服務業殺手」奧客行徑 Melody震驚揭「無法回應」原因！喊話勿抹黑、網暴
Melody遭爆私下許多行徑惹毛服務業，被網友在Threads上指控根本是「服務業黑名單大集合」，她在限時動態上發文回應：「我今天看到關於我是『奧客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。」
忍痛出席追思會！S媽白髮人送黑髮人未走出傷痛 大S粉色紀念雕像揭幕...具俊曄風雨中守候
大S（徐熙媛）過世一週年，親友今（2日）在長眠地金寶山舉辦紀念追思會，老公具俊曄、妹妹小S（徐熙娣）、S媽在風雨中現身，演藝圈好友包含羅志祥、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、許茹芸夫婦、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、姜元來等人到場。
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。
堅果不是都健康！「這2種」傷害心血管、害慢性發炎：吃多慘了
堅果有益健康，但並非每種堅果都如此。醫師蕭捷健表示，研究發現，吃對堅果，可以降低死亡率20%，但若狂吃杏仁、腰果這2類堅果則無益於健康，且身體容易慢性發炎，無助心血管健康。他建議，民眾應多吃核桃、夏威夷豆等堅果。
藍白通過3法 府院傳將不副署！民進黨團今表態
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立院黨團書記長陳培瑜今(2/2)表示，針對立院上周通過的3項法案，行政院不副署的態度，民進黨立院黨團目前是支持的，...
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。
張又俠寫給習近平的一封信？矢板明夫：最荒謬的，正是談到台灣的那一段
中共中央軍委副主席張又俠以及軍委委員劉振立近日遭官宣落馬，相關話題持續延燒。資深媒體人矢板明夫撰文指出，近日，網路上流傳一封署名「張又俠寫給習近平」的所謂「公開信」，迅速在華語圈擴散開來。遺憾的是，部分媒體在引用時，似乎忽略了最基本的查證與判讀，使這樣一篇明顯粗糙的文本，被誤認為「內幕材料」。其實，稍作分析便可看出，這封信經不起推敲。
李千娜41歲與21歲女兒合照宛如姊妹！粉絲驚呼：根本「演藝圈最美母女檔」！
先看媽媽李千娜的造型，這套真的很有記憶點！紅色皮革長禮服勾勒出俐落線條，胸前再疊上銀色鍊甲感的金屬層次，紅與銀的碰撞讓整體氣場非常舞台型，搭配紅色耳飾與手環點綴，整個人站在鏡頭前就是一個焦點。這種高難度造型很吃狀態，但她完全撐得住，膚況與輪廓都穩到不行，...
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。