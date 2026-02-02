從幹細胞到外泌體：再生醫療的臨床應用展望

日本 CiRA 基金會的山中伸彌教授。

隨著 2026 年正式啟動台灣再生醫療的新紀元，「2026 國際胞外體、幹細胞、法規科學與創新療法高峰會」於1月30、31日盛大展開。本次大會匯聚跨國頂尖專家，深度探討誘導性多功能幹細胞（iPSC）發現二十年來的商業化進程，以及細胞外囊泡（EV，外泌體）在眼科臨床治療的突破性數據 。





自 2006 年山中伸彌教授首創 iPSC 技術以來，再生醫學的發展已走過二十個年頭 。日本 CiRA 基金會的山中伸彌在演講中指出，iPSC 已成功從基礎研究轉化為具體的臨床產品 。為了確保臨床應用的最高安全規格，基金會已捨棄早期的逆轉錄病毒載體，全面轉向仙台病毒或質粒載體等「無整合（Integration-free）」技術。

在臨床應用端，山中伸彌強調，日本已建立 HLA 純合子異體 iPSC 細胞庫，透過 7 位捐贈者的細胞系即可覆蓋約 40% 的日本人口，大幅解決了免疫排斥與生產成本的難題。目前針對帕金森氏症的多巴胺神經元移植試驗已邁入上市申請階段，預計今年將誕生全球首個 iPSC 衍生細胞產品。





此外，他更揭露了雄心勃勃的「my-iPS 計畫」，旨在透過 AI 驅動的自動化系統，將生產成本降至 100 萬日圓讓個人化細胞治療不再是天價負擔。





國立陽明交通大學藥物科學院玉山學者李利 (James Lee)。

基因遞送技術革命 胞外體成天然載體

國立陽明交通大學藥物科學院玉山學者李利 (Ly James Lee) 講座教授指出，目前主流的病毒載體雖具高效能，卻面臨高成本、強烈免疫反應及無法重複給藥的瓶頸，而合成納米顆粒（如 LNP）在特定應用中亦有其侷限。在此背景下，胞外體（EVs）憑藉其天然存在的生物相容性、低免疫原性，以及能穿透組織屏障的特性，成為極具潛力的次世代載體。





為克服傳統物理裝載方法效率低且易破壞囊泡結構的難題，Ly James Lee 教授團隊開發出創新的「納米通道電穿孔技術（NEP）」。該技術利用生物晶片上的納米級孔洞，透過電場驅動將治療性 DNA 高效轉染至供體細胞中，並進一步刺激細胞釋放出包裹著治療性核酸的 EV。實驗證實，經此技術處理後的胞外體產量顯著提升，成功解決了規模化生產與高載量裝載的技術瓶頸。





針對腦癌與胰腺癌等極難穿透的固態腫瘤，研究團隊採用了先進的雙重靶向策略。透過共遞送 CD47 膜蛋白以產生「別吃我」信號逃避免疫清除，並結合特異性配體（如抗-EGFR 抗體）引導胞外體主動標靶腫瘤組織。這類工程化胞外體在人類血清中展現優異穩定性，且能深入滲透至腫瘤內部，其積聚量顯著優於肝臟，為腦部與胰臟等極具挑戰性的癌症治療開闢了精準遞送的新路徑。

國立嘉義大學生物化學科技學系教授黃舜平。

無細胞革命：外泌體在眼科的潛力

外泌體作為新一代「無細胞療法」的代表，其在眼科臨床的應用成為本次高峰會的技術焦點 。國立嘉義大學生物化學科技學系教授黃舜平展示間充質幹細胞來源外泌體在乾眼症（DED）及黃斑部病變（AMD）的優異療效 。





研究數據顯示，針對淚膜不穩定與角膜凋亡的乾眼症模型，外泌體能顯著恢復角膜上皮完整性，其修復效果在實驗中明顯優於市售人工淚液與透明質酸產品。在年齡相關性黃斑部病變（AMD）的研究中，外泌體則展現了強大的線粒體保護與抗氧化能力，能減少 ROS 活性氧水平並防止視網膜色素上皮（RPE）細胞死亡。黃教授亦分享了關於苦瓜來源外泌體的初步發現，顯示植物來源外泌體同樣具備神經保護潛力，為天然製劑研發開啟新路徑。



