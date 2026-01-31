從幻象悍將到漢翔掌舵者 曹進平談情緒歸零人生哲學

（中央社記者江明晏、游凱翔台中31日電）現任漢翔董事長曹進平曾擔任幻象2000戰機種子教官、歷經黑鷹直升機失事，從被稱為「危機處理王」的空軍將領，到退伍後不留下一枚軍旅勳獎章的企業掌舵者，他的人生始終圍繞同一個核心：「情緒歸零、把事做好」。

曹進平為備役中將，畢業於空軍官校，曾擔任幻象2000派駐法國的種子教官，精通英語、法語，任職國防部期間有「歐洲通」、「危機處理王」稱號；2025年3月31日於空軍副司令任內屆齡退伍，同年7月1日接任漢翔總經理一職，今年1月2日升任漢翔董事長。

廣告 廣告

談及投身軍旅原因，出身花蓮玉里的曹進平笑說，就是家貧，小時候家境困苦、常三餐不繼，在鄉下野外常抓到什麼、就吃什麼；當年就讀軍校時，母親只說了一句話：「不要太早回來，家裡沒錢賠！」

出身困頓讀軍校像進天堂 選了路就想辦法走好

曹進平指出，在困苦環境成長的孩子、比較容易知足，他進軍校後，覺得根本是「天堂」，有飯吃、有薪水領且生活規律，這或許是鄉下孩子的心態，「既然選了路，就想辦法走好，因為沒有退路」。

2020年1月2日，1架黑鷹直升機在新北市烏來山區失事墜毀，時任國防部通信電子資訊室參謀次長室次長的曹進平被甩出機外後，負傷冷靜指揮其餘生還者脫困；這起事故造成參謀總長沈一鳴等8名將士殉職、最終5人生還。

再回憶起這段過往，曹進平語氣平和地說，「發生得非常快」，當時就覺得機體一直在滾轉，等直升機停止後，四周瀰漫著濃濃油氣味道，他第一時間先確保自己脫離危險，腦中只有一個念頭就是看看大家的情況。

事故比原預測要嚴重，機艙內人員都不在原本座位上。他表示，當下要求自己要安靜下來，思考該怎麼做，並跟其餘生還者分工合作，處理傷勢、對外聯繫；由於直升機墜機的生還率不高，至今他仍與其他4名生還者定期聚會，彼此心中只有感恩與惜福。

飛官出身的曹進平，從年輕中尉時期開始就親眼見過、甚至處理過多起事故，此前赴法國受訓的幻象飛官王同義於法國殉職身亡，當時也是曹進平赴法接回王同義的英靈。

由於深知在高度風險環境，任何一點情緒干擾，都可能放大成致命錯誤。為此，他常跟同事分享一個原則，「凡事情緒先放一邊，再處理問題」，只要沒有私心，很多事情其實很好判斷。

在黑鷹事故後，曹進平看待世事更加淡然，他透露，更常鼓勵年輕後輩，把事情看淡一點，「今天你斤斤計較的事情，明天可能就不存在了」。

正因為這些人生經歷，曹進平進入漢翔公司後特別重視安全文化與安全管理系統（SMS）的建立。他表示，事故往往來自訓練不足、或組織文化不對，前者是施教者的責任，後者是長期因循苟且，「例如地上有一個洞，大家卻視若無睹」，這也是他堅持導入SMS的原因。

處事淡然斷捨離 勳獎章退伍後全贈同袍

不過，曹進平另一件讓外界稱奇的事蹟，是退伍後將中將勳階、勳獎章等畢生軍旅榮譽，分送給有緣同袍，一件都沒有留下。對此，他僅微笑著說，「沒有不願意，也沒有不想」，就只是很單純的斷捨離，跟在黑鷹事故現場的冷靜，其實是同一個心態。

他進一步解釋，「在這一刻之前，我是軍人；離開之後，我就不是軍人。」但也坦言，自己對空軍依然懷有深厚感情，但那不代表要把官階繼續背在身上，「那已經不是現在的我了。」

曹進平說，「如果有人說101很矮，你會相信嗎？」這答案的前提，是你要先確定自己是不是101，也就是「每個人都要找到自己心中的101」，別忙著回應外界雜音，而是要先站穩自己位置。（編輯：林克倫）1150131