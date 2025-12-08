從庇護到共好：傳玻者打造友善職場的新典範

▲傳玻者會特別設計屬於他們的製具（輔具）。(圖/庇護工場提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

傳玻者文創設計中心(庇護工場)自 2008 年成立以來，就以推動身心障礙者就業為使命。傳玻者結合藝術工藝與社會責任，不只是提供工作機會，更讓每位庇護員工找到最適合自己的舞台。傳玻者執行長暨創辦人張英樹說：「在傳玻者，大家都是員工，而不是帶標籤的身心障礙者。」這份理念，也成就了傳玻者最鮮明的價值基礎。

▲傳玻者多年來榮獲臺灣工藝競賽／國立台灣工藝研究發展中心獎項的肯定，許多作品都已被典藏。(圖/庇護工場提供)

傳玻者的藝術與就業結合靈感來自一段海外經歷。張執行長曾在挪威藝術小鎮的教會裡，目睹工匠以高達950℃的高溫吹製琉璃，驚嘆於手藝的精湛與專注。回到台灣後，他決定將琉璃工藝與職能培訓結合，為身心障礙朋友打造一個兼具藝術性與就業價值的就業藝術工坊。傳玻者從一開始就以「就業導向」為目標，而非單純以「庇護」為出發點。每一位員工能透過不同工種的嘗試，找到最適合自己的角色與節奏。

廣告 廣告

在傳玻者，友善職場的定義是「安全與尊嚴兼顧」。琉璃工藝需要高溫與細緻操作，傳玻者特別設計輔具與流程，並由專業的技術輔導員依員工的不同需求進行調整。每一項工作都被拆解成適合的步驟，讓每位員工都能以自己的節奏完成。

傳玻者強調「以人找事」，不是簡單分派任務，而是先讓員工體驗，再找到最合適的工作類型。遇到挑戰時，就業服務員與技輔員耐心指導，協助員工逐步掌握技能、累積信心。傳玻者不只是學習的地方，更是自信養成的練兵場。張執行長說：「我們不把他們當特殊族群，他們應該被期待、被肯定，就像任何同事一樣。」。

▲傳玻者從琉璃走向複合媒材。(圖/庇護工場提供)

面對快速變化的環境，傳玻者逐步將經營模式從直面顧客轉型為企業合作，拓展更多市場可能。傳玻者逐步與多家企業和餐飲品牌合作，製作客製化琉璃器皿，甚至成為國宴指定用品。這些合作不僅是市場的肯定，也讓庇護員工的專業被社會認同。

此外，有許多企業主管、機關人員和志工走進傳玻者，與員工並肩工作。透過深度互動，取代了過往短暫的體驗活動，讓更多人真實理解庇護員工的努力與價值。對傳玻者而言，「共融」不只是融入社會，更應追求「共好」讓庇護員工不只是被接納，而是成為社會價值的一部分，透過專業展現獨特定位。

近二十年來，傳玻者用實際行動證明「庇護工場的意義不在於保護，而是培育。」透過琉璃工藝，他們打造的不僅是美麗的產品，更是一個個重獲自信、被看見的生命故事。