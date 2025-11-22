「從府城三百到淨零未來」特展開幕 聚焦城市邁向淨零





臺南市環保局首次與 iF300 辦公室、臺南市美術館及市府文化資產管理處合作，將文化歷史與環保淨零主題結合，推出「iF300+1 府城建城三百年──昔年・今年・來年」特展，22日在臺南市美術 1 館 2樓展覽室 BCDEF 區展出至 114 年 12 月 14 日止。展覽以三百年城市發展為軸，回望歷史、連結當代並展望未來，邀請市民踴躍參觀，共同思考臺南邁向淨零永續的下一步。

展覽跨越文化、歷史、藝術、環保及社群等多元議題，最受矚目的是以「環保生活」為起點，打造全民皆可參與的體驗式淨零教育場景。標題「iF300+1」中的「+1」象徵每一位市民在淨零路徑上的關鍵角色，透過交通、飲食、購物三大生活主題，讓觀眾在互動體驗中理解碳排放與日常行為的連結，並轉化為容易實踐的行動。

廣告 廣告

展區設置的「我的城市願景牆」邀請市民寫下對永續未來的想像，這些集體願景反映大眾期待，也將成為臺南未來政策規劃與教育推廣的重要參考。此外，環保局於展期間的指定時段（11/22、12/6、12/13）15:00 至 16:30，在展區內開放民眾體驗局方開發的淨零桌遊與網頁遊戲，歡迎踴躍參與。

環保局長許仁澤表示，淨零不是抽象的目標，而是你我日常的小選擇累積而成，每少一次開車、多一次綠色消費、多一次重複利用，都能成為城市邁向淨零的實際力道。最後「iF300+1」不只是三百年的結語，而是城市進入下一階段的重要開端，當每一位市民願意在生活中多做一件小事，臺南就能一起推動大永續。

更多新聞推薦

● 2025亞洲冬季棒球聯盟 冠軍賽12/7嘉義市登場