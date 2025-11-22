「從府城三百到淨零未來」特展開幕 聚焦城市邁向淨零
臺南市環保局首次與 iF300 辦公室、臺南市美術館及市府文化資產管理處合作，將文化歷史與環保淨零主題結合，推出「iF300+1 府城建城三百年──昔年・今年・來年」特展，22日在臺南市美術 1 館 2樓展覽室 BCDEF 區展出至 114 年 12 月 14 日止。展覽以三百年城市發展為軸，回望歷史、連結當代並展望未來，邀請市民踴躍參觀，共同思考臺南邁向淨零永續的下一步。
展覽跨越文化、歷史、藝術、環保及社群等多元議題，最受矚目的是以「環保生活」為起點，打造全民皆可參與的體驗式淨零教育場景。標題「iF300+1」中的「+1」象徵每一位市民在淨零路徑上的關鍵角色，透過交通、飲食、購物三大生活主題，讓觀眾在互動體驗中理解碳排放與日常行為的連結，並轉化為容易實踐的行動。
展區設置的「我的城市願景牆」邀請市民寫下對永續未來的想像，這些集體願景反映大眾期待，也將成為臺南未來政策規劃與教育推廣的重要參考。此外，環保局於展期間的指定時段（11/22、12/6、12/13）15:00 至 16:30，在展區內開放民眾體驗局方開發的淨零桌遊與網頁遊戲，歡迎踴躍參與。
環保局長許仁澤表示，淨零不是抽象的目標，而是你我日常的小選擇累積而成，每少一次開車、多一次綠色消費、多一次重複利用，都能成為城市邁向淨零的實際力道。最後「iF300+1」不只是三百年的結語，而是城市進入下一階段的重要開端，當每一位市民願意在生活中多做一件小事，臺南就能一起推動大永續。
更多新聞推薦
其他人也在看
巴西前總統波索納洛有潛逃風險 居家軟禁改為拘留
（中央社巴西利亞22日綜合外電報導）巴西最高法院裁定，前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）有潛逃風險，今天由居家軟禁轉為警方拘留。中央社 ・ 1 天前
出席新北宜蘭同鄉會 賴清德：蘇巧慧是非常理想人才
新北市宜蘭縣同鄉會今（22）日晚間於新莊舉辦第15屆第一次會員大會暨理事長連任就職典禮，總統賴清德致詞時除了向鄉親推薦民進黨宜蘭縣長候選人林國漳外，更提到立法委員蘇巧慧，直說蘇是非常理想的人才，這也是民進黨選對會通過決議，確定將提名蘇巧慧參選新北市長後，賴清德首度於公開場合為蘇巧慧發聲助選。中時新聞網 ・ 1 天前
張震《幸福之路》二度封帝擁抱妻女 不管有沒有拿獎都盡力而為
張震以《幸福之路》榮獲第62屆金馬獎最佳男主角，成功拿下個人第二座金馬影帝殊榮！他在片中飾演移民紐約打拚的華人父親，面臨一連串生活困境，以沉穩洗鍊的演技成功詮釋底層小人物的市井悲歌。張震在得獎感言中，感性地表示這次演出是全心全意投入角色，即使沒有獲獎也已經盡了全力。他也感謝妻女的支持，以及父親「張國柱」帶他認識電影，讓他從13歲出道至今，始終熱愛電影。TVBS新聞網 ・ 1 天前
「星動盃」明星匹克球公益賽 侯友宜與眾星攜手為花蓮災區送暖
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽今（22）日於板橋國民運動中心盛大登場，互傳媒 ・ 1 天前
繼續為辛巴威鑿井 台灣不銹鋼管完成裝櫃
在辛巴威沒有不銹鋼管材，慈濟基金會這幾年在台灣找到合適廠商，製作不銹鋼管，從裁切到進貨櫃，都在高雄岡山志業園區進行，這幾天總共有5貨櫃、將近5千多支鋼管，要進海關送往辛巴威，人正好在台灣的朱金財師...大愛電視 ・ 1 天前
嫌365元鹹酥雞貴？ 來台北看看！ 「沒買齊」已475元
這對情侶因為365元的鹹酥雞吵架，那麼如果用相同價錢，在台北點鹹酥雞，能買到哪些料呢？我們前往實測，連東西都還沒買齊，少了蛋餅皮跟黑輪，價格已經來到475元，鹹酥雞份量跟高雄相比，更是少了6塊肉。北漂族就直呼，南北的物價，實在差太多！ #365元鹹酥雞#情侶吵架#台北實測東森新聞影音 ・ 1 天前
冬盟》曾昱磬追平轟帶動單局3分攻勢 台灣海洋逆轉台灣山林
亞洲冬季棒球聯盟2支中職球隊今天第2次交手，台灣海洋在曾昱磬轟出追平陽春彈的帶動下，於8局下灌進3分逆轉戰局，以5：3擊敗台灣山林拿下對戰2連勝，貢獻2分重要打點的林莛淯獲選單場MVP，進場觀眾5222人創下冬盟單場最多紀錄。台灣海洋16日首次與台灣山林交手，陳宇宏先發5局無失分、高聖恩4打數3安打自由時報 ・ 1 天前
真相只有一個／山下智久鷹姿降落我願意 劉以豪大秀舞姿給甲上
日本男星山下智久睽違14年再次來台舉辦粉絲見面會，吸引超過700名粉絲熱情接機，現場年齡應該平均40+吧…（逃～）已屆不惑之年的山下智久，感性表示40歲是里程碑，所以想跟大家親自見面。他分享一個冷知識，老鷹到40歲時會暫時飛不起來，得用嘴巴把羽毛拔下來獲得重生，如果中途放棄就永遠飛不起來，「我想再鼓起幹勁，努力10、20年，繼續在天空飛翔。」小編聽了都濕了…眼眶。不過求證AI，老鷹不會醬做餒，山P 484被長輩文洗腦了？鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
攔查騎乘不穩重機 中和警快篩查獲毒駕通緝犯
【民眾新聞葉柏成新北報導】中和警分局交通分隊分隊長黃湘凌、警員劉立中昨〈21〉日下午在成功路一帶執行交通稽查勤 […]民眾日報 ・ 1 天前
謝侑芯回家了！ 律師曝「家屬代表護送骨灰回台灣」
網紅謝侑芯猝逝案持續引發關注，有媒體報導指出，就在今（22）日謝侑芯「終於回家」，其骨灰由家屬代表帶回台灣。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
塊陶啊！台東中山路大樓火警 旅舍房客急逃生
「還以為只是演習」，台東中山路一棟大樓今天下午4點左右失火，疑7樓出租套房施工火星釀禍，5到7樓濃煙密布，下層旅舍房客紛紛逃命，還有房客誤以為演習，不以為意，發現事態不對，趕緊叫出正在洗澡的女友倉皇逃出。警消初步調查，火警疑似是7樓走廊施工，火星引燃地氈，濃煙直竄。大樓管理室通報警消，高樓層住戶與其自由時報 ・ 1 天前
台南18區12/2起停水、降壓39小時 32萬多戶受影響
自來水公司為維持台南市供水穩定、強化供水韌性，辦理「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）計畫」，銜接既有「左鎮至豐德送水幹管段」工程。將從今年12月2日上午9時起至3日晚間24時止，停水施工39小時，有台南18個行政區、32萬1919戶受影響，籲請用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動自由時報 ・ 5 小時前
台南烏樹林廢棄物暫置場大火延燒14小時才撲滅 環保局恐依空污法對自己開罰
台南市後壁區福安里與白河區秀祐里交界的一處空地為軍方土地，在丹娜絲風災後提供災民作為清理家園堆置垃圾的暫置區，由環保局暫時管理，自7月8日開始進場，累積超過25萬公噸垃圾量。堆積成山的廢棄物早引起附近居民不安，擔心釀災，一度有民眾反應數周前曾發生小火警，卻無...CTWANT ・ 1 天前
700人被囚、跨國詐騙基地曝光 ! 菲國「華裔間諜」前市長遭判終身監禁
[Newtalk新聞] 菲律賓法院於 11 月 20 日宣判，前班班市（Bamban）市長郭愛麗絲（Alice Guo，亦名郭華萍）與其他 7 名被告因涉入人口販運案件，被裁定罪成並判處終身監禁。該案曝光後震驚菲律賓政壇，並再度凸顯東南亞跨國網路詐騙產業的龐大利益與黑暗生態。 根據菲律賓警方調查，一座位於班班市、外觀如度假村般的龐大園區，內含辦公大樓、豪華別墅以及大型游泳池，實際上卻是由中國人持有的網路賭博與電信詐騙中心。2024 年 3 月，一名越南籍男子成功逃離並報案，警方隨後展開突襲，救出來自菲律賓、中國、越南、馬來西亞、台灣、印尼與盧安達等國的 700 多名受害者。 調查人員在現場查獲文件，顯示郭愛麗絲擔任經營園區公司的總裁。多名受害者指稱，他們在酷刑威脅下被迫從事詐騙，成為跨國犯罪組織的「工具人」。 檢察官奧利維亞．托雷維拉斯（Olivia Torrevillas）於馬尼拉地區法院指出，郭愛麗絲與其他 7 名涉案者均因「組織性人口販運」罪名成立，其中四人另因強迫他人從事非法工作而被追加定罪。受保密規定限制，檢方未公開其餘被告姓名。 調查人員在現場查獲文件，顯示郭愛麗絲擔任經營新頭殼 ・ 1 天前
TWICE旋風襲台! "應援專車上路"繞行高雄各大景點
南部中心／劉尹淳、廖錦雄 高雄市報導南韓女子天團TWICE，22日晚間要在高雄世運主場館開唱，周邊商品一早開賣，有粉絲前一天下午就來搶排，笑說採購金額無上限，而應援卡車也在下午正式上路，繞行高雄各觀光景點、演唱會周邊道路，因為採非定點繞行，捕捉到的粉絲都直呼有夠幸運。官方商品區的帳篷外，出現疑似賣盜版商品的攤商，遭到警察取締離場。（圖／民視新聞）應援卡車上，寫著周子瑜歡迎回家，還有出道以來的音樂作品，粉絲步出捷運站，就驚喜捕捉。粉絲表示，一出站就剛好看到有人在那邊拍，就是有一個音樂出來啦，就想說拍一下，覺得蠻幸運的、我是聽明天的演唱會，沒想到能搶先看到應援車，為演唱會開啟幸運的開始。TWICE巡迴演唱首度來到台灣，粉絲在場外練習應援舞，要在演唱會時刻，盡情跳舞應援。（圖／民視新聞）如此驚喜，就是因為卡車應援，22、23號兩日限定，分別繞行高雄觀光景點以及世運主場館周邊道路，粉絲想拍得碰運氣。而周邊商品區域，粉絲擠爆，甚至有粉絲半夜就來排隊。粉絲表示，我昨天大概禮拜五下午5點左右就來排隊，買周邊商品金額沒有上限，看卡可以刷多少就刷下去了、昨天晚上7點來排隊，能買到商品的話就非常值得。粉絲力挺，但世運主場館外，卻疑似出現放滿盜版周邊商品的攤販，攤販看到警察來取締，推著車趕緊鳥獸散。粉絲表示，支持正版就是支持她們的意思啊，就盡量不買盜版吧。台灣成員周子瑜出道10年，首度榮耀返鄉開唱，有粉絲特別背上子瑜的應援藍色的周邊，熱情應援。粉絲表示，這是子瑜的周邊，一些娃娃這是透明的，然後還有這個大扇子都她的周邊，他們第一次來台灣，所以就想說多花一點錢也沒關係、很感動就是子瑜回來應該是蠻開心的，影片的感覺她笑起來的感覺都很開心。TWICE巡迴演唱首度來到台灣，粉絲也做好萬全準備，要好好享受這場音樂以及舞蹈的盛宴。原文出處：TWICE旋風襲台! "應援專車上路"繞行高雄各大景點 更多民視新聞報導TWICE今晚開唱! 粉絲周邊買滿喜迎子瑜"榮耀返鄉"周子瑜回家開唱！玉澤演「在地反應」粉絲嗨翻：超台擁愛反暴力、鄰里齊守護！ 高市跨局處推動防治與預防民視影音 ・ 1 天前
兩岸和平非國民黨一廂情願 鄭麗文的務實與無奈／楊雨亭
楊雨亭 鄭麗文日前接受媒體訪問時說：「兩岸和平非國民黨一廂情願就可，若無對岸呼應、國際社會支持，無法落實。」這台灣好報 ・ 1 天前
畫面曝光！大陸官媒公布 共機高空驅離菲律賓飛機
菲律賓漁業和水產資源局公務飛機日前攜帶記者，再次赴黃岩島附近，大陸央視新媒體「玉淵譚天」22日發布影片稱，遭到共機高空依...聯合新聞網 ・ 1 天前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、沐心泉白雪木、新社花海、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、沐心泉白雪木、新社花海、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 1 天前
今年冬天，別讓寒冷成為他們夜晚的恐懼...邀你認購愛心棉被衣物，守護獨居長輩、弱勢孩童溫暖過冬
你能想像嗎？在那些我們裹著棉被還覺得冷的夜裡，有一群弱勢孩子與長者，正穿著不合時宜的單薄衣物，在屋內瑟瑟發抖，「保暖」這件事也成為他們每年冬天遙不可及的願望。Yahoo奇摩新聞 ・ 17 小時前