從廚房學徒到知名品牌 洪金龍用堅持煮出台灣味的傳奇

【警政時報 張泓笙/臺北報導】「我從小就對料理特別有興趣，尤其是牛肉麵。」洪金龍（人稱洪師父）笑著回憶，語氣裡藏著濃濃的情感。對他而言，牛肉麵不只是食物，更是一道最能代表台灣味道的料理，那碗湯裡，有家的溫度，也有成長的回憶。

洪金龍除了是洪師父的董事長也是臺北市牛肉麵交流發展協會的理事長。（圖/記者 張泓笙翻攝）

早年學藝於廚房時，他心中始終有個念頭：「能不能做出一碗讓人一吃就記得的牛肉麵？」這個念頭，最終成為創立「洪師父牛肉麵」的起點。我希望用最真誠的態度、最講究的湯頭與牛肉，去呈現職人對料理的熱愛。洪金龍說，「對我來說，我不是在賣一碗麵，而是希望讓更多人透過這碗麵，感受到台灣職人精神與家鄉的味道。」

面對挑戰：最難的不是料理，而是初衷

談起創業過程，洪金龍毫不避諱地說：「最難的部分，不是料理本身，而是如何堅持初衷。」創業初期，市場競爭激烈，許多人建議他為了生意降低成本、改變做法，但他始終堅持品質不妥協。

洪師父以四川新鮮藤椒入湯，韻味香濃、舒麻過癮的「蕂椒半筋牛肉麵」。

「從湯頭、牛肉、麵條到香料，我們反覆試驗，只為求出那碗最平衡、最能代表洪師父風味的牛肉麵。」他回憶起那段日子，為了改良湯底，連續半年每天喝牛肉湯、試了上百次配方。「雖然辛苦，但我相信『好吃』沒有捷徑，只有用心與堅持。」

洪師父也推出各種口味的牛肉麵料理包，大受好評。（圖/記者 張泓笙翻攝）

成功的關鍵：誠心與持續

對於「成功」的定義，洪金龍語氣堅定地說：「我認為成功的關鍵在於誠心與持續。」誠心，是對顧客與產品的真誠。「要真心地做出一碗自己也會感動的牛肉麵，這樣顧客才能感受到你的心。」而持續，則是永不止步的學習與改進。「口味會變、時代會變，但職人的精神不能變。」

蔣萬安市長、活動親善大使呂敬來師父及洪金龍師傅共同製作牛肉麵。（圖/記者 張泓笙翻攝）

正是這份不斷前行的信念，讓品牌在激烈的市場中穩穩站立，也讓「洪師父牛肉麵」成為一道能讓人記住的台灣味。

