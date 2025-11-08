從廟埕到濕地！桃園社區共學計畫打造沉浸式多元學習場域

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府文化局今年攜手地方團隊在龍潭區龍星國小、中壢區林森國小、楊梅區富岡國小、觀音區新坡國小、大園區大園國小，以及蘆竹區新興國小推動「社區就是我們的學校」延伸教學場域至地方社區，打造沉浸式體驗的多元學習，培養具備社區認同、全球視野與永續行動力的未來公民。學童們走訪廟宇、市場、濕地、老街，用雙腳丈量社區，也用行動記錄在地故事，讓學習不再侷限於課本與教室！

這項教學共創成果，今(8日)起至16日在中原文創園區「2025桃園社造博覽會」展出。

「這座廟祭拜哪些神明？」「請問理髮廳經營幾年了？」林森國小五、六年級學生化身小小記者，以新街溪周邊廟宇為起點，訪問廟宇及街邊長輩，不僅蒐集到98歲的理髮店客人，也認識傳統雜貨店跟便利商店的差異，從中拼湊校園周邊地方生活史。

龍星國小學生走入龍潭百年市場，將市場成為遊戲學習場域，師生在蔬菜攤學習實作換算，再結合客語教學與客家傳統文化；帶隊教務主任何淑芬認為「真正的學習不只在教室裡」，走進市場才能更貼近孩子的生活經驗。

大園國小學童實地踏查許厝港濕地，觀察紅樹林、水鳥與招潮蟹，並體驗捕鰻苗職人林清安近60年捕魚技術，理解產業生態與地方文化傳統；學生分享拿到林爺爺捕鰻魚工具，及其捕鰻魚示範，能感受到捕魚的辛苦。

新興國小師生走訪中福社區活動中心、德林寺與宗祠廟宇，記錄在地信仰與公共空間如何連結社區居民。中福里長詹益青提到，許多孩子平時住在社區大樓，較少接觸傳統社區生活，而中福里仍保有鄉里互助的特色，這次合作希望讓學童看見多元型態的社區關係。

團隊執行長張浩鉅表示，此計畫從課堂走進社區，也從文化出發，讓學習變好玩！除了培力探索、關懷與解決能力，著重現場操作、記錄，並以生活地圖、電子報、導覽發表等方式展現成果，讓各校學生在小組合作中學習提出「社會處方箋」，進一步探討社區環境、規劃在地導覽與地圖，實踐中學習推廣永續議題。

文化局長邱正生也說，透過「社區就是我們的學校」，孩子能將學習與生活緊密結合，不僅深入認識社區文化與自然環境，也能培養批判思考、創造力與社會關懷的行動力，更將社區課程整合出「教案」，將促進桃園各校之間的互相學習與經驗交流，讓地方文化融合教育，實現多元跨域學習無所不在。

