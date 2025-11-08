從廟埕到濕地！桃園社區共學計畫打造沉浸式多元學習場域
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府文化局今年攜手地方團隊在龍潭區龍星國小、中壢區林森國小、楊梅區富岡國小、觀音區新坡國小、大園區大園國小，以及蘆竹區新興國小推動「社區就是我們的學校」延伸教學場域至地方社區，打造沉浸式體驗的多元學習，培養具備社區認同、全球視野與永續行動力的未來公民。學童們走訪廟宇、市場、濕地、老街，用雙腳丈量社區，也用行動記錄在地故事，讓學習不再侷限於課本與教室！
這項教學共創成果，今(8日)起至16日在中原文創園區「2025桃園社造博覽會」展出。
「這座廟祭拜哪些神明？」「請問理髮廳經營幾年了？」林森國小五、六年級學生化身小小記者，以新街溪周邊廟宇為起點，訪問廟宇及街邊長輩，不僅蒐集到98歲的理髮店客人，也認識傳統雜貨店跟便利商店的差異，從中拼湊校園周邊地方生活史。
龍星國小學生走入龍潭百年市場，將市場成為遊戲學習場域，師生在蔬菜攤學習實作換算，再結合客語教學與客家傳統文化；帶隊教務主任何淑芬認為「真正的學習不只在教室裡」，走進市場才能更貼近孩子的生活經驗。
大園國小學童實地踏查許厝港濕地，觀察紅樹林、水鳥與招潮蟹，並體驗捕鰻苗職人林清安近60年捕魚技術，理解產業生態與地方文化傳統；學生分享拿到林爺爺捕鰻魚工具，及其捕鰻魚示範，能感受到捕魚的辛苦。
新興國小師生走訪中福社區活動中心、德林寺與宗祠廟宇，記錄在地信仰與公共空間如何連結社區居民。中福里長詹益青提到，許多孩子平時住在社區大樓，較少接觸傳統社區生活，而中福里仍保有鄉里互助的特色，這次合作希望讓學童看見多元型態的社區關係。
團隊執行長張浩鉅表示，此計畫從課堂走進社區，也從文化出發，讓學習變好玩！除了培力探索、關懷與解決能力，著重現場操作、記錄，並以生活地圖、電子報、導覽發表等方式展現成果，讓各校學生在小組合作中學習提出「社會處方箋」，進一步探討社區環境、規劃在地導覽與地圖，實踐中學習推廣永續議題。
文化局長邱正生也說，透過「社區就是我們的學校」，孩子能將學習與生活緊密結合，不僅深入認識社區文化與自然環境，也能培養批判思考、創造力與社會關懷的行動力，更將社區課程整合出「教案」，將促進桃園各校之間的互相學習與經驗交流，讓地方文化融合教育，實現多元跨域學習無所不在。
更多自由時報報導
鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐
鳳凰颱風最新路徑潛勢圖曝光！「這天」可能從台灣西南部登陸
「鳳凰」颱風最快今增強為中颱！下週日晚間起變天
鳳凰恐成強颱！颱風論壇：預計將穿越台灣上空
其他人也在看
三星首款三摺機小試水溫 傳首批量產頂多3萬台
MoneyDJ新聞 2025-11-07 11:26:19 李彥瑾 發佈近期市場消息傳出，韓國手機巨頭三星電子（Samsung Electronics）備受期待的首款三摺機「Galaxy Z TriFold」雖已進入量產階段，但首批出貨量可能僅2萬至3萬台，主要因三星想先測試市場水溫，再決定是否放量生產，以降低風險。 韓媒《The Elec》報導，三星規劃今年正式切入三摺手機產品線，正緊鑼密鼓籌備中。但據知情人士透露，以目前備妥的零組件數量來看，僅可供生產2萬至3萬台，顯示三星傾向「試水溫」策略，先觀察市場接受度，再視情況決定是否追加產量。 三星於上週韓國APEC峰會首度亮相這款三摺手機，並於財報電話會議上重申「今年內會推出」的承諾。Galaxy Z TriFold採兩側向內摺設計，完全展開後螢幕尺寸約9至10吋，與華為Mate XT螢幕一正一反摺疊、酷似古代奏摺的設計不同。 三星Galaxy Z系列可說是摺疊螢幕手機的代名詞，但近來被中國品牌華為等競爭對手猛烈追趕，導致三摺手機的上市進度被彎道超車。其他原因包括三摺手機結構複雜，售價勢必高於市面上的摺疊機，三星擔心很難賣，加上三摺手機Moneydj理財網 ・ 1 天前
鳳凰升級中颱恐襲台 台電全力戒備防颱遇停電主動派修
依據中央氣象署最新預報，鳳凰颱風已升級中颱，將於10日將進入呂宋島，接著北轉朝台灣方向移動，全台須慎防強陣風及豪大雨，台電台北西區營業處未雨綢繆，已提前召開「颱風災害整備會議」，加強防颱整備，並全面進行轄區內樹木修剪，台電表示，現行配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附自由時報 ・ 9 小時前
福利處金獎對對樂 雙十活動開獎
記者王子昌／臺北報導 國防部福利事業管理處昨日舉辦第202510期「金獎對對樂」、「龍騰虎躍慶雙十」開獎活動，抽出特獎10萬元等價值之福利禮券，以及高鐵5折乘青年日報 ・ 18 小時前
以營養專業傳承健康力量 輔英科大保健營養系母子檔「學伴」同行
輔英科大保健營養系今年出現一對母子檔同學，母親呂慧芳攻讀碩士班、兒子江立紘就讀二技；江立紘希望未來學成「傳承衣缽」，落實預防醫學，幫助更多人「健康好生活」；呂慧芳則笑稱過去教兒子讀書，如今有些科技新知需要兒子「反向指導」，跨世代的學習更增進母子親情。(見圖)林惠賢校長今(七)日表示，科技新知日新月異，所謂「學海無涯，活到老學到老」，樂見校友們回母校進修並重溫舊日校園美好時光；校方倡導「健康、數位、跨域、永續」等四大發展面向，設有四學院十六學系，其中護理、健康事業管理、高齡及長期照護事業、保健營養、醫學檢驗生物技術、環境工程與科學、生物科技與綠色產業、幼兒保育暨產業等八系，都有開設碩士班，部分設有碩士在職專班，讓在職人士也能精進專業，並能獲得碩士學位，更有利於職涯發展。醫學 ...台灣新生報 ・ 1 天前
澎湖家扶中心急發志工召集令 協助歲末送暖親子園遊會
澎湖家扶「寒冬暖暖 幸福滿滿」歲末送暖親子園遊會，將於12月14日在文澳市場東側廣場舉行，現場有120個愛心義賣攤位及精彩舞台演出，並將募集到的愛心資源發放給家扶所幫助的300戶家庭與兒少，需要大量志工幫忙，現仍有50名志工缺額，急發志工召集令。自由時報 ・ 8 小時前
白宮經濟顧問哈塞特：美政府關門 經濟衝擊大於預期
美國政府停擺的時間已經刷新歷史紀錄，白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）7日表示，美國政府關門帶來的經濟衝擊遠遠大於預期，不過一旦事件落幕，美國經濟可望迅速反彈。中時財經即時 ・ 20 小時前
非洲豬瘟引爆廚餘養豬爭議！環境部籲加裝監測設備 豬農擬赴立院抗議
據統計，去年全國家戶廚餘回收量約50.5萬噸，其中飼料化（如養豬）約占42.8％、肥料化（如高效堆肥及傳統堆肥）約45.8％、能源化占9.5％、其他（如養黑水虻與雞鴨等）約占1.9％，而事業廚餘每年則有20萬餘噸，多數由養豬場處理。因應我國發現非洲豬瘟案場，而廚餘可能是破口...CTWANT ・ 12 小時前
公司派與改革派實案 綠能投資計畫的不同對話
改革派主張企業轉型、導入綠能投資 公司派憂槓桿風險增高 專家籲回歸治理本質 【記者 吳勝峯／台北 報導】新華泰台灣好報 ・ 9 小時前
二林樂活運動館3.5億到位明年工程發包 鎖定中科園區人潮
彰化縣政府最近在台中市舉辦「二林樂活運動館」招商說明會，預計明（2026）年初辦理工程發包，力拚2028年上半年完工。縣府表示，二林樂活館是縣內第5座縣立運動館，目前正進入細部設計階段，總工程經費3.5億元，中央補助1億元、縣府自籌2.5億元，經費已到位，希望明年順利發包，如期完工。自由時報 ・ 9 小時前
南韓「425計畫」軍事偵察衛星 全數升空
記者潘紀加／綜合報導 南韓《前鋒日報》（The Korea Herald）報導，南韓第5枚軍事偵察衛星於當地時間2日下午2時9分（臺灣時間同日下午1時9分），青年日報 ・ 18 小時前
吳音寧掌台肥破局 陳學聖3點觀察：不要唱衰太快
新任台肥公司董座一職，原先外界認為會由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任，不過4日上午台肥召開董事會，董事會投票決議由總經理張滄郎接任董事長職務。前國民黨立委陳學聖提出3點觀察，並強調「不要唱衰吳音寧太快」。中時新聞網 ・ 9 小時前
三重男為家產爭吵「狠拿刀殺死姐姐」 檢方聲請羈押禁見
新北三重昨（6）日發生一起悲劇，一名60歲的陳姓男子與家人發生爭吵，情緒激動下拿主廚刀攻擊自己姊妹，姊姊傷重身亡。新北地檢署今（7）日晚間依殺人及殺人未遂罪，向法院聲請羈押禁見。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
溫體豬回歸！基隆攤商叫足豬量 怕民眾搶購忙備貨
即時中心／綜合報導農業部宣布恢復活豬運輸與屠宰拍賣作業，為了讓基隆民眾在週六（8日）可以順利買到豬肉，基隆市豬肉供應商在昨（7）日深夜陸續將到貨豬肉供應給攤販。已經15天沒做生意的攤販表示，目前豬價偏高，每隻平均多了1,000元；不過，由於兩個禮拜沒賣豬肉，攤販也叫足了貨量，就怕一開市有民眾來搶購豬肉。民視 ・ 12 小時前
日職》旅日首年遇到以前沒碰過的問題 蕭齊很感謝投手教練青山浩二
蕭齊去年11月以育成選手合約加盟樂天金鷲，今年隨隊來台參加亞洲職棒交流賽，他表示，能回來台灣比賽的心情緊張多於興奮，很久沒在這麼多球迷面前比賽，很期待這2場能有機會上場，旅日第1年最感謝投手教練青山浩二。蕭齊今年一整年都在二軍調整，直到10月才在鳳凰聯盟登板，他表示，因為529天沒有比賽，原本以為會自由時報 ・ 22 小時前
鳳凰巨巨恐「揍台灣一拳」 可能登陸地曝光！準備暴雨
鳳凰巨巨恐「揍台灣一拳」 可能登陸地曝光！準備暴雨EBC東森新聞 ・ 9 小時前
紐時：中國透過稀土管制 衝擊歐洲軍備擴張計畫
（中央社台北8日電）紐時報導，稀土是導彈、戰鬥機、無人機及各類軍事裝備生產的關鍵材料，而中國在中美貿易戰中將稀土作為籌碼，限制出口，此舉也衝擊歐洲國家的軍備擴張計畫。專家指出，中國正試圖破壞歐洲的重整軍備的計劃。中央社 ・ 6 小時前
國3清晨驚傳3車連撞車禍「2車道封閉」…車道都是散落物「1人受困車內」
國道三號北上181公里處今（8）日發生3車連撞車禍，警方獲報到場後，發現有一名駕駛受困車內，隨即進行救援，所幸將人救出後駕駛意識清楚，救護人員馬上將人送醫。不過，這起車禍造成2個車道封閉，詳細案情仍待調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
新北消防形象月曆出爐！ 白髮猛男退休前達成與長官當年約定
新北消防形象月曆出爐！ 白髮猛男退休前達成與長官當年約定EBC東森新聞 ・ 5 小時前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 18 小時前