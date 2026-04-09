從建築到內裝的優雅協奏！100 坪自地自建美式莊園，上演經典影集般的歐式莊園日常

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 昱承室內裝修設計

小編帶你看好宅

這棟座落於台中北屯區的百坪透天宅，在面對老屋結構老化的挑戰後，決定採取自地自建方式重啟的生活提案。100 坪自地自建透天別墅，內部規劃 7 房 2 廳 5 衛的寬敞格局，以滿足四位大人長久居住的機能需求。外觀採簡潔的白色基調，輔以黑色鐵件與經典線條，營造出歐式別墅的洗鍊感；室內則運用線板、超耐磨木地板與鐵道磚等材質，將美式風的舒適與法式風的浪漫結合，為屋主在繁華市區中打造一處遠離喧囂的透天雅邸。



玄關地坪選用大理石切割出黑白拼貼圖騰，展現出典雅的儀式感，設計師刻意設置一座半高電視牆作為空間區隔，雙面運用設計不僅整合了鞋櫃收納，更巧妙引導出流暢的回字型動線、讓視覺保持開闊。客廳以淺色調噴漆與線板堆疊層次，並利用立體拱門修飾樑柱結構，自然地銜接起餐廚區域；電梯側牆處則運用線板延伸設計，規劃出一處雅致的鋼琴區，讓藝術氣息隨之滲透進日常生活。餐飲空間作為家庭生活的核心，配置了大型石材餐桌滿足多人聚會需求，廚房規劃考量到台灣人的烹飪習慣，特別安裝黑色鋁框連動玻璃拉門以阻隔油煙，同時不犧牲自然採光。廚具設計採用大膽的跳色手法，以上層純白搭配下層深藍，並在ㄇ字型廚房外增設中島，大幅提升備餐效率、創造順暢料理動線。一樓的公共衛浴利用復古花磚地坪與黃色系班傑明防水漆進行色彩碰撞，再結合白色鐵道磚與鍍鈦金屬飾件，將美式經典元素細膩實踐於細節之中。



二樓空間規劃為寬敞的主臥套房，入門處以用色大膽的花鳥壁紙與復古家具構築優雅的過渡端景；睡眠區選用藕紫色調營造靜謐氛圍，另一側則串聯深色系的書房、更衣室與主衛浴，形成完整的生活軸線。主浴以黑白棋盤格地坪搭配獨立浴缸，營造如同精品飯店般的洗沐環境。此外，善用車庫上方的空間轉化為大露台花園，並延續室內外的黑白色調語彙，成為家族成員在休閒或聚會的首選場域。

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三樓兩間臥室設計上依據居住者的個性微調，姊姊房選用大地色系表現溫潤，弟弟房則以綠色調展現朝氣，並各自配備獨立衛浴與收納設計，保留未來空間變動的彈性。頂層四樓則利用歐式斜屋頂的建築特色，規劃出多功能室與客房空間，並藉由百葉窗調節光影變化。全屋從基底到細部，皆透過多元建材的堆疊，讓這棟百坪別墅在功能性與美學之間取得平衡。

昱承室內裝修設計／洪華山、洪昱宸

地址：台北市中正區南昌路一段65號4樓

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