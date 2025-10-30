從建築到城市 打造台灣永續未來的實踐者 RCI智森永續總經理簡碩賢專訪

撰文｜蔡哲明 圖片來源｜RCI智森永續

「淨零碳排」已經成為全球共識，ESG（環境、社會、治理）浪潮也正全面重塑建築產業，RCI智森永續設計顧問總經理簡碩賢，投入永續領域超過二十年，成為推動台灣永續建築與健康城市的關鍵推手。他不僅主導超過百件LEED認證專案，推廣WELL健康建築理念，更將EarthCheck認證導入城市領域，使得永續從一棟建築延伸至整座社會系統。

本次專訪，簡碩賢從五個面向剖析台灣永續建築的現況及未來，從政策思維、國際標準、永續城市，暢談AI科技與人才養成，分享如何以「建築核心」推進國家淨零藍圖。

RCI智森永續設計顧問總經理簡碩賢。（圖片來源：RCI智森永續）

從政策到思維 台灣永續建築的未來契機

簡碩賢表示，「要讓ESG真正融入決策核心，關鍵不在技術，而在改變人的思維。」自2021年前總統蔡英文宣示「2050淨零排放」作為國家目標以來，台灣接著修訂《氣候變遷因應法》，以利制定產業減碳藍圖。他也指出永續建築要真正落地，仍然需要完整的政策誘因與產業支持。

他以在RCI的實務觀察指出，「我們需要健全低碳材料的供應鏈，也要政府提供具吸引力的政策誘因，甚至把綠建築標準納入法規體系。」目前無論政府單位或民間開發，主要挑戰在於轉變價值觀念以及工作方式，唯有企業能將永續納入日常決策核心，這生態系才能真正加速發展。

智森永續為企業量身打造 ESG 永續報告書。（圖片來源：RCI智森永續）

LEED與WELL 人本與環境的建築革新

台灣最早推動美國綠建築（LEED）與健康建築（WELL）的專家之一，簡碩賢深知兩者的差異及互補，LEED衡量的是建築對環境影響，WELL則是關注建築對人的影響。」LEED建立全球建築永續評估架構，涵蓋能源效率、水資源、碳排放與永續材料等；WELL則從使用者出發，強調光線、空氣、水質與心理健康的整體福祉。

他也舉例說明，「RCI協助達方總部同時取得LEED白金與UL健康建築雙標章認證，說明綠色與健康可以並行。」他的觀點，LEED屬於環境績效的基礎，而WELL隸屬人本績效的延伸，兩者結合才是未來宜居城市的主流語言。

美國綠建築（LEED）與健康建築（WELL）。（圖片來源：RCI智森永續）

從單棟建築到永續城市 EarthCheck的下一步

簡碩賢認為：「單棟建築可以節能減碳，但是真正影響全球氣候與人類生活品質，則是城市層級的系統轉型。」當永續從建築走向城市，挑戰與機會也會同步放大。未來，他將積極推動國際認證EarthCheck全台落地，要讓永續不僅止於建築性能，也要涵蓋經濟、文化以及社會韌性。

然而，LEED與WELL聚焦於建築對環境及使用者的影響層面，EarthCheck則是從碳足跡、廢棄物、水資源、社區參與等面向檢視整體目標永續表現。」RCI已將這套架構應用於社區開發、工業園區以至醫療院所，進而導入共享能源與健康指標系統。他也強調，「真正的永續城市應該同時涵蓋宜居、低碳以及再生，能讓每棟建築可以回饋地球與社會。

澳洲墨爾本皇冠渡假村榮獲EarthCheck 銅級認證。（圖片來源：RCI智森永續）

AI數據 讓建築減碳更聰明

AI（人工智慧）與BIM（建築資訊模型）正在改變建築管理的既有邏輯。簡碩賢分析：「AI讓建築、健康及能源管理整合在同一平台，數據可以說明現況，AI提供智慧解方，能讓科技為永續帶來全新動力。」RCI所研發的智慧平台ECON，同時結合物聯網（IoT）感測與能源管理，可以即時監測空氣品質、溫濕度及用電量，量化建築健康與碳排績效。

因此，透過資料分析與智慧電表，我們不僅可以節能，也能預測使用行為與維護效率。簡碩賢強調，台灣的「智慧建築標章」正與國際趨勢接軌，未來AI不單只是監控工具，也是永續決策的中樞神經。

運用節能模式或仿生設計等打造永續建築。（圖片來源：RCI智森永續）

以人為本的永續革命 人才教育的核心理念

簡碩賢：「永續建築最難的部分，不是技術，而是人。」過去曾任教於逢甲大學，並在亞洲各地推廣ESG教育，深知人才成為推進永續轉型的關鍵力量。「我們需要具備跨領域思考，除了設計也懂永續的人才，並將ESG、工程與健康連結起來。」他也肯定台灣大學體系逐步建立永續課程，期待未來可以改變「社會觀念」。

大眾過去普遍認為綠建築成本高，甚至認為只是形象工程，如今藉由實證數據，證明永續能夠同時降低營運成本並且提升健康價值。「當人們親身感受到更自然的光線、更乾淨的空氣、更舒適的環境，他們就會明白，永續不是潮流，而是一種生活標準。」對簡碩賢來說，永續建築不單只是專業，而是一種文化。他在訓練團隊的宗旨在於為「影響力而設計」，而非為「認證而設計」。永續應該成為企業文化的一部分，成為大家每天實踐的生活方式。

達方電子桃園總部榮獲 LEED 白金級與 UL 健康建築標章。（圖片來源：RCI智森永續）

永續建築成為改變世界的起點

台灣的永續發展政策主要依循聯合國永續發展目標（SDGs），結合國家發展委員會所訂定的《台灣永續發展目標》及「2050淨零排放路徑」等策略，從LEED到WELL、再從AI到EarthCheck，簡碩賢始終以實踐者的角色，將國際標準本土化，並把永續精神轉化為具體行動。

「建築是人類文明的容器，也是改變的起點。」他微笑表示。在他眼中，未來永續建築不只是節能省碳的冰冷工程，而是讓人與城市共生、讓環境與經濟共榮的系統變革。隨著2050淨零排放倒數啟動，這場以永續為名的「綠色革命」，正在台灣的每一座城市，重新定義建築的價值未來。