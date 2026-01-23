從建築到農田 豐穀用生活實踐善耕土地理念

▲豐榖建設舉辦的豐榖福田日，透過一系列農村文化體驗，邀請住戶感受土地四時運作節奏，以及人情交流溫度，（圖／豐榖建設提供）

[NOWnews今日新聞] 台中品牌建商-豐穀建設，秉持「善耕土地、厚栽人情」理念，於歲末稻收告一段落時節，邀請豐穀家族住戶齊聚福田農場，透過一系列農村文化體驗，感受土地四時運作節奏，以及人情交流溫度，展現豐穀建設以生活深化社區鄰里的經營理念。

豐穀建設在外埔福田農場舉辦的「豐穀福田日」，精彩活動包含：採收蘿蔔、手作蘿蔔糕、田野焢窯、酬神戲曲、大地饗宴等蘊含食農教育與傳統文化的體驗，許多出生成長於城市的豐穀家人們，無不對農村文化、就地取材的前人智慧，感到十分新奇有趣。

總經理陳三奇說，預計50人的活動，聚集了超過百位住戶、朋友參與，熱鬧場面彷彿重現農村收冬迎新年的慶典聚會，為即將到來的馬年春節暖身。

▲「豐穀福田日」邀社區住戶深度農村體驗，以人情生活款待住戶，落實厚栽人情的經營理念。（圖／豐榖建設提供）

活動由福田農場青農陳棋託示範砌窯步驟，來自璞樂、璞真、璞寓等不同社區的住戶，在熱絡氛圍與互動趣味帶動下，紛紛挽起袖子、拿起鐵鍬砌窯，大工告成時無不綻露得意笑容，分工合作拉近鄰居間好感情！小朋友則是興奮地聚集在布袋戲台下，一邊研究著人偶動作神態，內心更是期待著表演結束後，發糖果、領紅包的彩蛋時刻。

豐穀團隊特別準備了道地的農家料理款待家族貴賓，最具代表性的草仔粿與筍乾焢肉，彷彿阿嬤親手烹調的家常菜，入口盡是熟悉溫暖滋味。三五個家族圍坐一桌，閒話家常；也有嚮往自然的住戶，端著碗公坐在電火溪畔、遠眺苗栗火炎山，享受屬於自己的「大地餐桌」，自在愜意氛圍，讓彼此一見如故，彷彿早已熟識。

總經理陳三奇說，十年前因緣巧合經過這片位在外埔電火溪旁農地，一座土地公廟居高臨下看顧著稻田，隨即有了「福德之田」聯想。出生農家子弟的陳三奇，加上當時遇到工作煩惱，當下轉念「青山無所爭，福田用心耕」，決定買下這片福田經營農場，除了作為親友、同仁休閒舒壓的場地，也聘任專業農夫以有機農法種植福田，其中農收七成捐贈給公益單位，至今已持續十年，讓福德之田同時也是福慧之田、福澤之田。

▲「豐榖福田日」邀住戶田野焢窯、酬神戲曲、大地饗宴等，是一趟蘊含食農教育與傳統文化的體驗，（圖／豐榖建設提供）

今年正好是福田農場成立十週年，自2016年福田有機米首批收成開始，已連續十年捐贈給臺中育嬰院、臺中食物銀行、與其他十多處社福單位，累計公益捐贈的福田米達22633公斤。豐穀建設同仁也特別趁此機會舉辦酬神祈福祭拜，感謝天地萬物賜予豐衣足食。

福田農場在豐穀建設、春耕不動產同仁共同經營、用心維護下，不僅物產豐饒，也結合「從產地到餐桌」食農教育，廣獲住戶好評，紛紛敲碗期待下一次的「福田日」再相聚。陳三奇說，福田農場已成為豐穀家族社區公共空間的延伸，在自然環境中，透過貼近土地的田園文化，串起人與人之間的情感，也展現一向堅持以生活深化社區鄰里的經營理念。

