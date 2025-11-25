從建築設計到糖藝創作 花工學子跨域奪金揚名國際

花工學子再創佳績！十一月二十四日花蓮縣政府舉行「參加國際賽事及AI與機器人競賽營隊績優選手與團體」表揚活動，肯定花蓮縣青年學子於國際舞台的優異表現，共有46位選手、77面獎牌。其中，花蓮高工建築科學生黃士家，代表台灣參加 「2025 International Food Grand Prix Seoul 韓國世界美食奧林匹克大賽」，在來自全球12國、851位選手的激烈競爭中脫穎而出，個人勇奪 2金1銀，為校爭光，更為花蓮增添國際榮耀。

韓國世界美食奧林匹克大賽由世界頂尖廚師組織主辦，競賽涵蓋烹飪、冷展、日式和果子、西點烘焙、中餐料理及調酒等多元項目。黃士家榮獲翻糖蛋糕展示金牌、星空棒棒糖金牌、糖霜餅乾展示銀牌（見圖）。他所參賽的作品，結合了他在建築科所學的設計概念與色彩配置技巧，從整體造型構圖到細緻的顏色對比，都展現出嚴謹的專業訓練與獨特美感。

榮獲「翻糖蛋糕展示」的金牌作品，以「花蓮之美」 為主題，融合了在地文化與自然意象，包括阿美族圖騰、豐濱紅燈塔、衝浪板意象，以及海洋生態等元素。這些圖騰象徵太陽、守護與生命力，不僅讓作品更具文化深度，展現了黃士家對在地原民文化的尊重與傳承。此外，透過翻糖、糖霜的工藝展現，他運用建築專業的比例感與色彩美學，精確調配各種色彩與結構，讓作品不僅是甜點，更是一件富含家鄉記憶的藝術品。

黃士家分享到，這次參賽最大的挑戰在於如何將「建築設計的思維」轉化到甜點創作中。他強調，「在花工，建築訓練教會我如何處理空間比例、線條結構與色彩搭配，這些能力也能應用在藝術創作與比賽作品裡。」他的表現也證明了建築科學生不僅能在專業領域發揮，更能跨域結合文化與藝術，展現多元潛能。

縣長徐榛蔚肯定學生們在國際及各項賽事的表現，專業的技能讓花蓮發光發亮。校長曾銘文表示，黃士家的表現，展現建築專業跨域應用的無限可能；透過一次次跨領域挑戰，花工學生正用專業與創意，讓世界看見花蓮的美。