從張又俠「落馬」，論習近平的「強軍」之道

本（1）月24日，中共國防部宣佈，中共中央政治局委員、軍委副主席張又俠和中央軍委委員、聯合參謀部參謀長劉振立，因涉嫌「嚴重違紀違法」，正在接受調查。

曾與張面對面會談的前美國國安顧問沙利文（Jacob Jeremiah Sullivan），形容中共軍方最新一波的高層人事變動，「可以說是一次地震級事件」。回顧中共黨軍關係的歷史，這次事件來的突然，也讓人感到震撼。

對於張又俠下台的原因，BBC中文網根據《解放軍報》1月25日發表的社論，指出了張又俠和劉振立的下列「七宗罪」：

廣告 廣告

•嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重托；

•嚴重踐踏破壞軍委主席負責制；

•嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題；

•嚴重影響軍委班子形象威信；

•嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎；

•對軍隊政治建設、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞；

•對黨、國家和軍隊造成極為惡劣影響。

上述中共官方提供的解釋，無法掃除外界的諸多疑惑；問題在於，為何習近平選在這個時刻，對他一手提拔的「親密戰友」下重手？因此，有人懷疑「魔鬼藏在細節裡」，同時對此進行了各種似是而非的解讀。其中最常見的邏輯是從傳統的「克林姆林學」（Kremlinology）出發，認為這是一場權力和路線之爭。也就是假定習近平的領導權位不穩，受到來自軍方的挑戰，故無力執行他的內外政策，尤其是對台政策。

我認為，分析最近中共軍方一連串的清洗運動，不應忽略習近平「強國必先強軍」的理念。2049年是中共「建國一百年」，所謂「槍杆子出政權」，在此之前，2027年是中共「建軍一百年」，是達成中共軍隊現代化的重要階段。

軍隊現代化不單是武器的問題，而且還涉及人的問題。習近平要以「幹部四化」的原則，即「革命化、年輕化、知識化、專業化」，來從事軍中的世代交替。張又俠雖有1979年和1984年兩次對越作戰的實戰經驗，但已不足以作為因應中共現代戰爭的典範。

習近平展開的反腐肅貪，是導致中共軍中人事大變動的根本因素。習近平2012年11月17日，在中共政治局一次集體學習講話中指出，「近年來，一些國家因長期積累的矛盾導致民怨載道、社會動盪、政權垮台，其中貪汙腐敗是一個很重要的原因，腐敗問題愈演愈烈，最終必然會亡黨亡國！我們要警醒！」

對中共領導人而言，前蘇聯的解體是最大的歷史教訓，而腐敗則是導致蘇聯解體的關鍵因素。腐敗不僅是人的問題，也是制度的問題。西方的蘇聯問題專家曾從制度面切入，斷言腐敗已成為蘇聯社會的「一個必要的罪惡」。

軍隊在中國大陸是一個擁有特殊地位，但卻是相對封閉的「小社會」，這使軍隊成為滋生貪腐的溫床。習近平之前的中共領導人，早已注意到這點。據報導，江澤民曾風趣地總結了自己在中央工作多年所取得的成就表示：「如果說還有一點成績的話，那就是我堅決抵制軍隊經商。」但真正雷厲進行反腐，並取得具體成果的是在習近平上任以後。

從「制度化」的觀點看，習強調黨的絕對領導，尤其是貫徹「黨指揮槍」的原則。這就為後習時代的政治繼承問題，掃除了最可能產生政治動亂的不穩定因素。換言之，習後的中共領導人，不必擔心是否具有「紅二代」的背景，是否必須得到「軍頭」的大力擁戴，甚至必須經過一個「扶上馬送一程」的過程。

最後必須強調的是，張又俠的落馬與對台路線無關。

《紐約時報》專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）最近撰文指出，川普總統似乎威脅要在格陵蘭島採取軍事行動，以應對一場只有他一個人能看到的國家安全危機，但他對台灣海峽更嚴重的戰爭風險漠不關心。紀思道認為，台海才是真正影響美國全球戰略的要害，質疑川普的消極態度，是否會增加習近平對台灣採取魯莽行動的風險？

回答這個問題，我同意亞洲協會政策研究所中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）的看法。他認為「習近平過去14年的行為顯示，他是精明的風險管理者，而非魯莽的賭徒。在台灣和南海問題上，他持續試探底線，卻始終避免可能引發戰爭或美中直接對抗的行動。他偏好『灰色地帶』戰術—循序漸進強化中國地位，而非孤注一擲。」

實際上，有關對台動武的問題，中共官方已劃出紅線，並非根據領導人個人的主觀意願行事。何況，根據習近平的對台思想，「武統」並非是他考慮的優先選項，甚至對台政策都不是他的當務之急。

英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）曾說：「蘇聯外交是纏在一個神秘謎團中的謎。」美國的共黨問題專家肯楠（George Kennan）也說過：「不可能有對蘇聯的專家，只有對蘇聯的不同程度的無知。」研究中共問題，外界也存在同樣的困擾，即提出問題容易，提供答案困難。我認為，最重要的是避免一廂情願，即不要把宣傳文字當成了事實陳述。

【作者 趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授】