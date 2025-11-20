從張家界到峇里島 中國建商如何侵蝕全球自然遺產
在全球化浪潮下，中國建築企業積極參與國際項目，本應是經濟合作的正面象徵。然而，近期印尼峇里島玻璃電梯工程因破壞環境而被暫停，這一事件暴露了中國建築商不僅在國內風景區興建破壞美觀的旅遊設施，更將這種模式延伸至海外，宛如伸出“魔爪”般侵蝕全球自然遺產。
該項目由中國開世集團承建，旨在便利遊客抵達精靈海灘，卻因切割“暴龍懸崖”引發公憤。這不僅是單一事件，更是中國企業開發思維的縮影：過度追求經濟利益，卻忽視景觀保護和當地意願。試問，當自然美景被人工設施取代，我們還能稱之為“開發”嗎？本文將從這一視角分析事件，探討中國建築商在國內外的類似行為及其後果。
首先，峇里島事件的細節揭示了海外開發的爭議性。這項高度182米的玻璃電梯位於努沙佩尼達島的精靈海灘，原意是縮短遊客從懸崖頂端至海灘的時間——目前徒步需45至60分鐘，返回更耗時兩小時。開世集團作為中國地產商，預期通過這一設施吸引更多遊客，帶來可觀收入，工程造價達1200萬美元。然而，網上施工照片顯示電梯井道已切穿懸崖，這一舉動在社群媒體引發廣泛譴責。當地居民和遊客指責其破壞自然景觀，加劇侵蝕風險。峇里島參議員尼露．賈蘭蒂克公開反對，稱風險過高，並在Facebook上質疑：「請明智地欣賞峇里的美，不要建造那些彷彿把遊客引向災難之門的通道。」
更嚴重的是，項目未取得必要許可，導致當局下令全面停工。居民瑟迪安納對媒體表示：「遊客來這裡是為了欣賞壯麗的全景，不是為了坐電梯。」一名網民則批評：「太愚蠢了。遊客想體驗大自然，因為他們自己的國家已被高樓塞滿。」這些聲音凸顯了衝突：中國企業的便利化思維，與峇里島的原始吸引力背道而馳。難道經濟開發就該以犧牲文化遺產為代價嗎？
然而，筆者想告訴大家這種“魔爪”並非僅限海外；在中國國內，類似景觀破壞已成常態。中國擁有豐富的自然風景區，但許多被過度開發，失去原有面貌。張家界國家森林公園便是典型例子。這裡以奇峰異石聞名，2016年興建的張家界大峽谷玻璃橋由中國企業設計，全長430米，高300米，旨在讓遊客輕鬆穿越峽谷，刺激旅遊收入。橋梁建成後確實帶來遊客激增，但其現代玻璃結構與周圍山林格格不入，施工時移除大量植被，導致土壤侵蝕。環保組織報告顯示，景區生態多樣性下降，野生動物棲息地受擾。原本的秘境探索變成商業捷徑，這難道不是對自然美學的褻瀆？
黃山風景區的纜車系統是另一例證。黃山以奇松怪石雲海著稱，為世界遺產。中國企業興建的玉屏和雲谷纜車總長數公里，目的是便利年長遊客登頂，提升門票收益。這些設施雖增加收入，但切割山體，破壞地質結構，加劇滑坡風險。噪音和人群擾亂山區寧靜，古道加速磨損，植被覆蓋率下降近10%。居民抗議稱，這改變了黃山的古樸美感，將仙境變成遊樂場。試想，如果黃山失去其神秘氛圍，還能吸引真正熱愛自然的遊客嗎？
另外九寨溝的重建項目也值得關注。2017年地震後，中國企業投入巨資興建觀光電梯和玻璃棧道，旨在加速經濟復甦。這些設施切入山體，改變水系，導致湖泊不穩。原本的原始生態變成人工公園，藏羌文化遺產受影響。垃圾污染和交通擁堵加劇，環保團體批評這是犧牲永續性的短視行為。
桂林漓江的遊船碼頭和觀光平台則是河流景觀的破壞案例。中國企業建造的混凝土結構侵入河道，加劇水土流失，水質下降，魚類多樣性受損。山水畫卷點綴人工建築，詩意體驗淪為商業航行。
這些國內事例顯示，中國建築商的模式往往優先經濟，忽略居民意願和生態平衡。在峇里島，這一模式“伸出魔爪”，無視當地反對，導致停工。精靈海灘的禁止游泳規定和溺水風險本已存在，電梯若建成，可能放大隱患。這反映出開發的本末倒置：追求收入，卻毀掉吸引力。
最後筆者想說，中國建築商不僅在國內如張家界黃山九寨溝和桂林等風景區興建破壞美觀的設施，更將這一模式延伸至海外，如峇里島事件。這不僅引發公憤，還挑戰全球環保標準。當自然景觀被侵蝕，我們該如何判斷這樣的“進步”是否值得？
作者》小蟻人 香港青年。參與反送中運動，目前在台。
