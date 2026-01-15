從彈劾案看憲政危機！借鏡法國左右共治 學者籲：該正視總統制的制度問題

立法院今（15）日召開全院委員會，就「總統彈劾案」舉行公聽會，國立中山大學政治經濟學系特聘教授、前立委張其祿作為首位發言學者。 圖：擷自國會頻道

[Newtalk新聞] 立法院今（15）日召開全院委員會，就「總統彈劾案」舉行公聽會，國立中山大學政治經濟學系特聘教授、前立委張其祿作為首位發言者指出，這場彈劾爭議的核心，並非單一政策或政黨衝突，而是台灣在「雙少數政府」結構下，憲政體制出現制度性失靈，甚至已演變為民主運作的結構性危機。

張其祿表示，彈劾案被提出的直接原因，並非單一政策爭議，而是近期行政體系長期採取高度對抗的政治操作，包括：不副署、不公布、不執行等作法，這些行為已超越一般政治攻防，對既有憲政秩序造成實質衝擊。當立法院依法通過的法案與預算案，無法透過正常行政程序落實，行政與立法間原本應有的制衡機制形同停擺，民主制度也隨之空轉。

廣告 廣告

他進一步指出，面對行政與立法長期僵局，制度上看似仍有覆議、釋憲、不信任案甚至倒閣等工具，但在現實政治結構下，幾乎都難以發揮實質功能。覆議在國會過半由在野黨掌握的情況下，無法改變立法結果，只會延長對抗與治理停滯；釋憲則因憲法法庭人數不足與人事提名未獲國會多數支持，導致司法審查功能與正當性大幅削弱。

至於不信任案與倒閣，張其祿直言，即便形式上成功，也僅能更換行政院長，甚至實務上未必能真正更換，因為總統仍可不經立法院同意再次任命同一人，結果仍是「行政院長有責無權、總統有權無責」的憲政失衡，僵局無從鬆動。

張其祿認為，問題的真正根源，在於對民主制衡的誤解。行政機關提出的法案與預算，本應接受國會多數的節制，這並非阻撓施政，而是民主制度中權力制衡的核心。同樣地，包含大法官、考試院與監察委員，以及公平會、中選會、NCC等關鍵憲政或獨立機關人事，若排除國會多數參與，未能體現權力分享與責任政治，實質效果將不只是延宕，而是制度性癱瘓。

他指出，在少數政府情境下，權力不僅要被節制，更應被分享，這也是比較憲政經驗中，常以法國「左右共治」作為重要參考的原因。法國總統選舉採兩輪投票，確保當選者具備過半民意基礎，且總統不兼任政黨主席，在國會多數更替時，會尊重多數生態任命總理，形成可運作的左右共治。

相較之下，張其祿批評，台灣當前的政治實踐反其道而行，制度協商被擱置，取而代之的是政治對抗與民粹動員，甚至試圖透過大規模罷免來改變國會結構，不僅無法化解僵局，反而升高行政與立法對抗，形成少數政府結合行政權與民粹、仇恨動員主導國家運作的狀況。

張其祿警告，當行政體系拒絕回應多數民意，仍持續集中權力，憲政秩序已實質癱瘓，民主也可能退化為「民選獨裁」。他強調，這次彈劾案在制度設計下，成案門檻極高、成功機率有限，但其真正意義不在結果，而在於引發社會對憲政危機的公共討論。

「這是一個提醒社會正視制度失靈的起手式。」張其祿說，問題不只是政黨對立或政策競爭，而是整個民主憲政體制正被當作代價運作。民主不只是選舉結果，而是權力如何被節制、被分享、被負責任地使用。

他最後指出，台灣長期實施總統制，但在政治學上，很難找到在政治、經濟與社會層面全面成功的案例。各政黨在野時都曾主張朝內閣制修正，但一旦取得總統權力，卻不願再面對制度改革，才是最真實的問題。若不從制度面正視並解決行政與立法僵局，只停留在黨派對立與政治動員，問題將永遠無解。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃國昌訪美更反對政院版國防特別條例！吳靜怡：最危險的政治表演

林騰鷂列「十大惡行」批賴清德違憲亂政 直指彈劾是制裁開端