從彰化到新北 劉和然釋前導片回顧近四十年公僕路

（記者陳志仁／新北報導）新北市副市長劉和然正著手記錄自己的公務生涯，並撰寫回顧個人成長歷程，以及在新北市服務近四十年的新書；為讓外界提前理解書籍的初衷與情感脈絡，劉和然近日透過臉書釋出前導影片，作為新書問世前的暖身，也讓市民看見行政首長在職務之外，更真實而深刻的生命故事。

圖／新北市副市長劉和然直言，「新北，是他一生最深的連結；他會用行動，讓這座城市成為大家喜歡的城市」。（劉和然臉書）

前導影片從劉和然的家鄉－彰化縣竹塘鄉展開，這片純樸的鄉間土地，承載著他童年的成長記憶，也形塑了他一生的價值觀；影片中，劉和然返鄉探望父親，劉父曾任教職並擔任國小主任，長年投入教育工作，對孩子與社會的責任感，深深影響劉和然投身公共服務的選擇。

拍攝團隊也走訪劉和然童年時常前往的「闡揚宮」，這座奉祀關聖帝君的在地信仰中心，不僅是地方居民的精神寄託，也承載他成長過程中的生活記憶；對劉和然而言，信仰不只是宗教，更是一種做人處事的提醒－正直、重承諾、講義氣。

影片中另一段動人畫面，是目前在竹塘經營雜貨店的劉和然小學老同學，以樸實語言回憶劉和然認真踏實、願意為他人多付出的性格，展現其多年來始終如一的本質；劉和然二十多歲從彰化來到新北，從教育現場與基層行政做起，逐步進入市府體系，承擔更大的治理責任，見證城市成長，也參與城市轉變。

