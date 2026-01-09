從影大尺度演出！郭書瑤變身網紅 直露「人工乳房」大膽對戲遭批沒家教

四季線上／陳軒泓 報導

由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶以及詹懷雲等原班人馬回歸演出的《何百芮的地獄戀曲》，首兩集一上線，相親大會、網紅業配等橋段立刻在各大社群平台上引起超級火熱、爆笑的討論。在全新故事當中，郭書瑤飾演的何百芮竟被挑選為乳癌預防公益活動的主持人，另有情趣商品業配，眾多大尺度的演出，堪稱是瑤瑤從影以來最極致的搞笑表演。

《何百芮的地獄戀曲》堪稱是瑤瑤從影以來最極致的搞笑表演（圖／彼此影業 提供）

全新一集當中，人氣網紅何百芮因為獨特的搞笑風格，被廠商指定成為乳癌預防公益活動的主持人，但從來沒主持經驗的何百芮求助媽媽，意外得到媽媽贈送的家傳古典旗袍，還被媽媽叮嚀「釣一個男人回來」。何百芮硬著頭皮主持，還與「人工乳房」對戲並傳授乳癌防治的訣竅，並開黃腔說道「記得要捏一下」、「請老公幫忙服務」，結果被逛街的媽媽撞見，當場尷尬直罵「沒家教」相當搞笑。瑤瑤分享雖然當天要講一大段台詞，但因為大部分都是知識類的詞彙，所以還要現場自由發揮一些台詞與動作，結果反應非常好，「在拍攝的時候，我的心情就跟戲裡的百芮一樣緊張」。

廣告 廣告

郭書瑤挑戰「與乳房對戲」（圖／彼此影業 提供）

此外，何百芮這次接到許多情趣商品業配合作，讓向來勇於自嘲的她也不免向飾演經紀人的高英軒苦喊「我胯下很閒嗎？」郭書瑤表示印象最深的是為了呈現戲劇效果，不僅穿上公主服裝微露性感事業線，還要在草地上來回翻滾，滾到頭很暈，感覺一度失去了方向。而她原本在現實生活中沒有收過情趣商品的經驗，不過戲裡的道具廠商倒是有送，殺青酒的抽獎也有，讓瑤瑤害羞喊「是一次滿特別的經驗」。

瑤瑤戲中代言情趣商品，苦喊「我胯下很閒嗎？」（圖／彼此影業 提供）

【看更多】

瑤瑤自嘲奶大沒人要！好友心急助脫單 物色180帥男仍無果

温昇豪面生涯考驗！動刀救女「暈倒在手術台」 命運倒數觀眾求別收他

賴雅妍罕曝「長髮」少女感爆發！ 逆齡美顏「激似楊丞琳」夢回偶像劇年代

線上追劇不要停！【FastTV飛速看】精選戲劇立即來觀賞

精彩戀愛好劇《我的奇妙男友》線上看▶️





更多四季線上報導

蘇晏霈《豆腐媽媽》薄紗誘惑李運慶！挑戰從影最大尺度 笑曝「回家看色情片練功」

李運慶《豆腐媽媽》演渣男艷福不淺！王晴「直接坐上去」勾引人夫 直呼好害羞

《阿凡達》雪歌妮薇佛再戰《邦尼殺死他》 挑戰4吋高跟鞋化身蛇蠍美人