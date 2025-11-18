從影逾40年首座小金人 湯姆克魯斯獲奧斯卡終身成就獎(影音)

以「捍衛戰士」(Top Gun)、「不可能的任務」(Mission: Impossible)等系列電影在全球大受歡迎的好萊塢明星湯姆克魯斯(Tom Cruise)，16日獲頒象徵奧斯卡終身成就獎的美國影藝學院(Academy of Motion Picture Arts & Sciences)「主席奬」(Governors Awards)。這是他從影超過40年來，首度獲得這座小金人的肯定。

曾4度入圍鎩羽而歸 湯姆克魯斯對電影貢獻獲表揚

好萊塢巨星湯姆克魯斯(Tom Cruise)接受名導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)的擁抱祝賀，在「不可能的任務」主題曲音樂聲與全場熱烈的掌聲中走上台，接受奧斯卡終身成就獎的表揚。

好萊塢巨星湯姆克魯斯：『(原音)這正是電影重要的原因，這是對我而言重要的事物。拍電影不是我的職業，而就是我這個人。』

盡全力擁護電影 湯姆克魯斯：但別再骨折了

63歲的湯姆克魯斯曾4度入圍奧斯卡，但從未獲獎，這是他從影以來獲得的第一座小金人。主辦單位美國影藝學院表示，這是為了表揚「湯姆克魯斯在電影製作、觀影體驗及特技等領域的傑出貢獻，激勵我們所有人」。他近年還積極為電影產業發聲，在串流平台與社群媒體強勢崛起之際，力挺傳統院線。

好萊塢巨星湯姆克魯斯：『(原音)我希望你們知道，我永遠會為這個藝術形式盡我所能，支持並擁護新聲音，保護使電影強大的因素。但希望不要再骨折了，那會很好。」

這場在奧斯卡頒獎典禮前舉辦的「主席獎」頒獎典禮，16日晚間在國洛杉磯舉行，眾多好萊塢明星皆盛裝出席；湯姆克魯斯在台上也特別感謝了所有曾經合作過的工作夥伴，並期許在現在這個串流影音和AI盛行的時代，能斥續為電影業界做出貢獻。