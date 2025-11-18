從影40年終於舉起小金人！ 「阿湯哥」獲生涯首座奧斯卡獎

現年63歲的美國好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）從影40多年，三度跟小金人擦肩而過，今年終於摘下個人生涯首座奧斯卡獎。

奧斯卡理事會獎晚會星光熠熠。圖／美聯社、路透社、CNN

第16屆奧斯卡理事會獎晚會，16號在美國洛杉磯舉行，頒獎典禮星光熠熠，包括男星李奧納多在內，眾多影帝影后都盛裝出席，準備見證好萊塢一代巨星獲得奧斯卡獎肯定。

湯姆克魯斯摘下象徵奧斯卡終身成就獎的「主席獎」，在致詞中，他感性說電影讓他走遍世界，也教會他尊重不同文化，拍電影不是他的工作，而是他的生命，承諾會繼續守護電影產業，還自嘲希望未來不要再摔斷太多骨頭。

3度跟小金人擦肩而過 阿湯哥獲頒奧斯卡終身成就獎

阿湯哥從影超過40年，經典作品無數，不過身為好萊塢當紅巨星，始終跟小金人擦肩而過，雖然曾以《七月四日誕生》、《征服情海》跟《心靈角落》，兩度提名奧斯卡影帝跟一次最佳男配角，可惜全數落敗，如今終於獲頒第一座榮譽獎，成為阿湯哥電影事業上重要的里程碑之一。

廣告 廣告

國際中心／闕帝慈 編撰 責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

《安妮霍爾》奧斯卡影后黛安基頓辭世 享壽79歲

妮可基嫚19年婚姻觸礁！ 驚傳與丈夫「已分居數月」

奧斯卡巨星勞勃瑞福離世！享壽89歲 《復聯4》成絕響