從影40年首座小金人 湯姆克魯斯獲奧斯卡終身成就獎

影藝學院今年頒給湯姆克魯斯、編舞家黛比艾倫及美術指導溫恩湯瑪斯3人主席獎，表彰他們對電影工業的重大貢獻。

影星湯姆克魯斯獲頒奧斯卡終身成就獎，終於在他長達40多年的演藝生涯迎來首座小金人，並接受好萊塢眾星起立鼓掌致敬。

據報導，當系列電影「不可能的任務」主題曲響起，63歲的湯姆克魯斯在掌聲中走上洛杉磯杜比劇院的舞台，出席觀禮的同業包含曾與他合作的演員柯林法洛、艾米利歐艾斯特維茲，以及執導由他主演的電影「關鍵報告」、「世界大戰」的名導史蒂芬史匹柏。

湯姆克魯斯先前曾4度獲奧斯卡獎提名但都鎩羽而歸，他在台上發表真摯感言，表達自己對電影的熱愛。他稱揚大銀幕激發人們對「冒險、知識、理解人性、創造角色、述說故事和探索世界的渴望」，他說「拍電影不只是我的工作，而是我這個人」言談中難掩激動，他並承諾會持續支持新生代與守護產業，還自嘲希望未來「不要再摔斷太多骨頭」。

奧斯卡終身成就獎每年由美國影藝學院頒發，旨在表彰影壇傳奇人物的生涯成就及他們對電影產業的貢獻。影藝學院今年6月宣布主席獎得主包括湯姆克魯斯、編舞家黛比艾倫及美術指導溫恩湯瑪斯，並盛讚阿湯哥多年來對電影工業、特技團隊與戲院文化的重大貢獻。16日頒獎典禮由他合作新片的名導阿利安卓崗札雷伊納利圖擔任頒獎人。