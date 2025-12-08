從得憶到聊憶 彰化首家權責型失智據點溫馨慶周年

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化基督教醫院得憶園與聊憶園今（8）日上午攜手舉行「得憶同樂，感恩相守」感恩餐會，邀集衛生局代表、兩據點長輩與家屬共聚一堂，在溫馨的歲末時節，共同回顧六年來的服務成果與陪伴點滴。

彰基得憶園、聊憶園舉辦「得憶同樂，感恩相守」餐會，邀衛生局與長輩家屬齊聚，一同回顧六年陪伴成果。（彰化基督教醫院提供）

深耕彰化的「得憶園」今年7月正式轉型為彰化首家「權責型失智據點」，象徵專業服務、照護品質與社區支持功能再度升級。為迎接這項重要里程碑，也讓部分轉至姊妹據點「聊憶園」的長輩「回娘家」團聚，兩園特別共同舉辦周年感恩活動，以「家」為核心，創造屬於長輩的溫暖節日。

活動現場氣氛熱鬧又溫馨。除展示長輩平日課程成果與創作作品外，由兩園長者共同呈現的「不得聊 Show Time」成為最大亮點。長輩們帶著自信與笑容登台，以律動、歌唱與創意演出展現面對失智仍能擁抱生命的勇氣，贏得滿堂喝采。

此外，互動遊戲「得聊默契大考驗」讓長輩們在合作中笑聲不斷，也讓家屬看見長者日常的活力與成就感，場面溫馨動人。

為感謝長輩多年以來共同經營這個「第二個家」，活動中特別頒發「最久相伴獎」、「長青之星獎」等獎項，肯定每位長輩的堅韌、努力與生命價值。公開表揚的時刻，不少家屬與長輩都露出感動的笑容。

活動壓軸由南山人壽和鑫通訊處楊處經理及夫人領軍員工獻上「有你真好」舞曲，為感恩餐會增添濃厚暖意。隨後在豐盛自助餐點中，長輩們彼此話家常、分享心情，整個會場洋溢團聚喜悅。

得憶園主任王文甫表示，未來得憶園與聊憶園將以「安心、在地、熟悉」為核心價值，持續深化整合式失智照護，從生活陪伴、功能維持到家庭支持，提供更完整服務。兩據點也將擴大社區量能，成為長者與家庭最堅定的依靠，陪伴大家走過生命中每一段珍貴時光。