從從容容跨年的「原音」 太魯閣晶英邀您參加「峽谷星空跨年晚會」！



太魯閣晶英酒店峽谷星空跨年晚會邀請原民歌手帶來精彩表演，並提供住宿券抽獎活動。圖／太魯閣晶英酒店提供

【旅遊經 洪書瑱報導】

太魯閣是台灣最負盛名的國際級自然壯景，而「太魯閣晶英酒店」則是隱身其中的低調奢華代表，為迎接 2026 年，太魯閣晶英酒店於2025年12月31日晚間推出「峽谷星空跨年晚會」，邀請旅人走進峽谷深處，從從容容的方式迎接新年。讓旅人無需穿梭擁擠人潮、不必煩惱交通轉換，從音樂、美食到午夜後的休憩時光，以星光為頂、以山谷為幕，遠離都市塵囂，在山谷中迴盪中，一站式享「樂」體驗，享受跨年輕鬆的氛圍。今年晚會特別邀請東台灣原住民樂團「那就醬樂團」登場，以充滿土地靈魂的歌聲與部落創作，陪伴旅人在星空下迎接倒數時刻，現場準備有熱紅酒、熱薑茶、關東煮與宵夜市集，讓暖意在冬夜裡慢慢蔓延，而活動最高潮，就是「跨年壓軸抽獎」，幸運兒有機會抽中太魯閣晶英酒店住宿券外，另還有沐蘭 SPA 療程按摩券及瑜珈品牌 agoy 療癒套組等。

廣告 廣告

跨年晚會是以充滿生命力的部落音樂會形式展開，由「那就醬樂團」擔綱演出，樂團成員包括：部落歌手以及來自美國和德國的樂手共同組成，原住民音樂的樸實力量遇見爵士樂的即興與律動感，碰撞出一系列獨特且令人難忘的現場演出。晚會期間，旅人也能在溫暖的火盆區享用酒店準備的熱紅酒、熱薑茶與暖呼呼的關東煮，現場亦設置有烤棉花糖的爐火，讓家人、朋友或伴侶能在冬夜裡共享甜蜜。整體活動氛圍從音樂、味覺到互動體驗層層堆疊，打造一場既溫馨又帶著節慶氣息的峽谷跨年夜，入住的房客將可在峽谷的環抱中，以最溫暖、最具文化氣息的儀式，迎接 2026 年的到來。









太魯閣晶英酒店準備熱紅酒和熱薑茶為跨年晚會增添暖意。圖／太魯閣晶英酒店提供







太魯閣晶英酒店的夜景十分迷人，抬頭就是滿天星光。圖／太魯閣晶英酒店提供







太魯閣晶英酒店行館套房沐浴空間寬敞，可愜意享受溫暖的泡澡時刻，讓身心靈得到完美釋放。圖／太魯閣晶英酒店提供





除了精彩的跨年晚會，太魯閣晶英也為旅人打造了一段完整的假期體驗。旅人可選擇預訂舒適溫馨的山嵐客房，享受衛斯理餐廳精心準備的在地風味餐點，或升級入住行館套房，在專屬的交誼廳空間細品輕食與紅白酒，享受更靜謐的奢華。此外，飯店每日下午在大廳藝廊準備了「微醺蒔光」，房客可盡情享用現做爆米花搭配紅白酒與特製調飲，讓整個太魯閣假期從午後開始，便多一份悠然微醺的美好，在山谷中，感受來自山谷間的自然與靈氣！





提醒您，未滿十八歲禁止飲酒。酒後不開車，安全有保障。