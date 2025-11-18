「 從從容容、游刃有餘」金句登上共艦 王世堅：兩岸難得有共識

王世堅認為，吳怡農雀屏中選機率最高。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 由民進黨立委王世堅質詢前台北市長柯文哲之內容所改編的歌曲「沒出息」，近日在台海兩岸爆紅，而共軍「長白山艦」官兵與軍校學員日前也在軍艦甲板上排出「從從容容，游刃有餘」金句，引發討論。

對此，「原作」王世堅今（18）日表示，這八個字是台灣和中國難得的共識。他也強調，大的一方應讓步展示風度，而非叫小的一方投降「兩岸之間我們昨天是敵人，明天不曉得，今天我們可以交流」。

關於自己的「金句」登上共艦一事，王世堅表示，這是台灣與中國間難得有的共識，就是「從從容容，游刃有餘」，而好的金句任何人都有使用權，中共訓練是為展現決心，台灣也不是省油的燈，在應對態度上也應該從從容容，準備也是游刃有餘，既然都「從從容容，游刃有餘」，那麼兩岸也不必兵戎相見，全體國人的看法應想方設法追求全人類的和平，而非窮兵黷武、互相放話。

廣告 廣告

王世堅也提到，兩岸對峙，台灣小、中國是大，當大、小對峙時，大的一方應該讓步，小的一方沒有讓步的道理與空間，「因為小的一方讓步就是投降」。他強調，大的那方讓步，代表他們有度量，而不是要小的一方棄械投降。「我希望他們也能想清楚，兩岸之間我們昨天是敵人，明天不曉得，今天我們可以交流」。

他表示，兩岸在經濟、文化上可以交流，在世界上，也不止台灣跟中國對峙，很多國家即使在對峙，但彼此之間也會尋求最大共識、求同存異。他表示，尊重對方排字展現自己的信心，相對的也敬告中共，台灣應對態度也是「從從容容、游刃有餘」，但真的有必要動刀動槍？

王世堅接著表示，中共還發表「槍已上膛、劍已出鞘」，批評中共此舉就是要證明「你很強，大家都怕」。他表示，我們人世間總是有正義跟公理，大家也該按道理來談論。他強調，絕大多數台灣人熱愛和平、善良且厚道，台灣民族 400 年來所承受的委屈並不亞於中國數百年的遭遇，兩岸之間完全不需要走向兵戎相見。彼此展現信心與決心即可，過激言論大可省下，把心力放在促進兩岸交流才是更有意義的方向。

他強調，歡迎任何國家任何人使用「從從容容，游刃有餘」，好的金句全世人都能運用，但要運用得當。然而，重點在於用得是否恰當；若這句話的背後其實是「槍已上膛、劍已出鞘」的備戰姿態，那就完全背離原意了。他強調，「槍已上膛、劍已出鞘」的後面應該接的是「匆匆忙忙、連滾帶爬」，反映緊迫與混亂，而非從容不迫。他呼籲，人類應追求更高的境界，人生只有一次，應努力活出圓滿而非充滿對立的生命。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

直嗆新北「出來打球啦」！蘇巧慧表態支持普發現金 卓冠廷讚「殺球得分」

駁斥脫黨參選傳聞 林岱樺：有簽切結「我相信黨主席賴清德」