萬聖節期間，許多家長展現創意，將孩子打扮成民進黨立委王世堅，引起熱烈迴響。這些孩子穿著黑色西裝搭配藍色襯衫，頭髮特意弄得鬆散，神還原王世堅形象。面對這波模仿潮，王世堅本人看到後直呼「超像」，還幽默表示萬聖節當天會「躲起來一天」，不出來嚇人。

從從容容！ 童扮「恰吉」過萬聖節 王世堅：超像。（圖／TVBS）

在今年的萬聖節活動中，有小女孩穿著黑色西裝外套配藍色襯衫，頭髮被弄得蓬鬆，在吹風機的配合下，模仿王世堅的經典形象。小女孩用奶音重複著「我是王世堅」、「從從容容」。

廣告 廣告

不只這位小女孩，還有其他小朋友也被打扮成「迷你王世堅」。這位小朋友的家長還幽默表示：「萬聖節，我們的小立委走完秀累了。」

對於這些模仿，王世堅表示：「整個都很像，頭髮、穿著。打扮我最簡單了，就是頭髮弄得鬆鬆散散。」他還開玩笑地比較自己和藝人邰智源：「或是像邰智源，因為邰智源他是長得帥帥的，其實長得帥要扮醜也滿簡單，就是戴個假髮。」

王世堅表示，可能是「他的爸爸媽媽發現小朋友有點像，就幫他扮一下這樣。」他也表示很訝異竟然有小朋友像自己。王世堅還笑說，「萬聖節大家就是在搞笑、胡鬧啊，這樣很好，我知道大家意思。我會躲一天，不要出來嚇人。」

更多 TVBS 報導

紅遍兩岸！ 王世堅質詢「模仿潮」 網：「萬用」金句

手沖咖啡、搞定中醫師！說自己「轉大人」的何志偉在桃園養兵？

載賴清德去拜年的那幾年 林俊憲早就走在接班路上？

接的是糖？還是棒？邱議瑩的高雄之戰 從「三歲」開始

