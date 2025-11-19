「從從容容」金句登上中國軍艦 王世堅喊話：希望用在追求和平而非武力上





​中國海軍989編隊15日搭載2100餘名軍校學員和官兵，自山東省青島軍港啟航執行遠海綜合實習任務，期間官兵們在綜合登陸艦「長白山號」甲板上，以人形排出民進黨立委王世堅爆紅的質詢金句「從從容容、游刃有餘」字樣，引發網友關注。對此，王世堅也在臉書發文回應，「從從容容、游刃有餘」人人都能用，但更希望，它用在追求和平、追求未來，而不是軍艦上。

王世堅表示，最近看到對岸解放軍在軍艦甲板上排出「從從容容、游刃有餘」八個大字，坦白說，好的話大家都能用，激勵士氣、展示決心，本來就是他們的自由。但也要提醒一句「台灣不是省油的燈」、「我們的態度，可以從容；我們的準備，也絕對游刃有餘」。既然彼此都能「從從容容、游刃有餘」，那更沒有兵戎相見的必要。全人類真正要追求的，是和平，而不是互相放話、窮兵黷武。

綠委王世堅質詢金句「從從容容」、「游刃有餘」登上中共軍艦。（取自微博）

王世堅說，台灣三萬多平方公里、2300 萬人；中國九百萬平方公里、十四億人。面對這樣的差距，大者先退一步才叫氣度；要小的先退，那不是禮讓，是投降。兩岸昨天可能是敵人，明天不一定，但今天確實可以在文化、經濟上交流，求同存異，這才是正道。

王世堅認為，比起排字、喊口號，「槍已上膛、劍已出鞘」這類話更沒有必要。話講得越絕不會顯得更強，只會讓氣氛更僵。說穿了，後面恐怕接的是「匆匆忙忙、連滾帶爬」，真的不用走到那一步。台灣人熱愛和平、善良厚道，四百年來受過的委屈不比任何民族少。台灣會展現信心，也會展現決心，但不必用過激言論；力量該放在交流，而不是恐嚇。

王世堅強調，「從從容容、游刃有餘」人人都能用，但更希望它用在追求和平、追求未來，而不是軍艦上。他在這裡感謝大家的支持，也會繼續從從容容地說真話，游刃有餘地做對的事。











