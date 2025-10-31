從復仇到救贖！人氣BL神作《療傷遊戲》真人版上線 命定虐戀太好嗑
改編自人氣BL漫畫的《療傷遊戲》（Therapy Game）真人版電視劇，正在GagaOOLala獨家熱播中！
該劇改編自人氣漫畫家日ノ原巡的作品，原作系列銷量突破 130 萬冊/部，並曾連續四年獲得Chill Chill BL大賞系列部門大獎，堪稱 BL 界的黃金 IP 佳作。
《療傷遊戲》故事始於湊（NAOYA 飾）在同志酒吧遇見剛失戀的準獸醫學生靜真（冨田侑暉 飾），在第一集兩人勢不可擋地共度一夜。然而，隔日早上靜真對湊的存在卻完全沒有記憶。湊因心有不甘，氣憤地與朋友們打賭，誓言要讓靜真愛上自己。湊的復仇宣言是「我要先療癒他的傷，再狠狠拋棄他」！ 這場從「賭注」切入的戀愛遊戲充滿懸念與情感張力，被視為從復仇到救贖的張力故事。
該劇這次翻拍成電視劇，由日本電視台（Nippon TV）與 DMM FILMS 聯手打造，兩位主演NAOYA和冨田侑暉均在音樂界磨練出強大的歌舞與表現力。這次他們將透過戲劇表演「發洩情感」，被視為《療傷遊戲》最大的看點之一。選角的高度契合也在社群引爆討論。
而兩位主角早在Stardust Promotion工作時相識，因都來自關西地區成為好友，甚至一起旅行。這種多年的交情讓粉絲直呼是「感覺就像命運的安排」。
NAOYA 曾透露，希望將湊「傲嬌攝影師」的形象完整呈現，他評價這部劇非常人性化且感性，是「一部每個人都能產生共鳴的作品」。冨田侑暉則表示，為了演繹靜真這個角色竭盡全力，並形容靜真為「一個愛得很深，卻害怕被愛回報的人」。兩人作為老朋友，在片場自然而然地營造出默契的氛圍。《療傷遊戲》每週四在GagaOOLala獨家上線。
