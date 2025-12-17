從循環經濟到綠能庇護工場 唐氏症基金會獲頒「社福永續創新示範單位」

唐氏症基金會獲頒「社福永續創新示範單位」總統表揚。（圖：唐氏症基金會提供）

財團法人中華民國唐氏症基金會長期致力於服務唐氏症與身心障礙者，並推動社會共融。近年更前瞻導入 ESG 概念，以「健康、友善、環保、永續」四大理念作為組織發展核心，全面落實永續策略。基金會在永續治理上的創新與示範性深受肯定，在台灣社會福利總盟感恩餐會中，獲賴清德總統頒授「社福永續創新示範單位」殊榮，肯定基金會打造社福界首見的制度化永續治理典範。

基金會秉持「服務是一輩子的事」，從組織治理到減碳實踐、循環經濟與社會倡議全面佈局，以具體行動落實與聯合國永續發展目標（SDGs）。2024年成立「永續辦公室」，啟動組織盤點與制度化推動，並於2025年發布永續報告書，展現透明治理與自我揭露的承諾。

為了環保轉型，由基金會旗下品牌「愛不囉嗦」率先推動綠色消費，禮盒採用 FSC（森林監管委員會） 認證紙材、使用環保大豆油墨，兼具實用、美觀並降低環境負擔。基金會與 7-ELEVEN 合作回收廢棄寶特瓶，抽紗再製為包裝絲巾與「阿唐環保襪」，使廢棄物升級再生並兼具社會價值。基金會亦支持金山在地社會企業「汪汪地瓜園」及「朱銘美術館」，將企業嚴選後仍具價值的地瓜製作成「北海薯蠟筆」，串聯企業、農民、文化場館與地方產業，以創意模式落實友善耕作與地方創生，成為跨域合作的成功案例。

永續行動也延伸至庇護就業環境，以旗下庇護工場「愛不囉嗦承德店」為起點， 2023年率先完成自主溫室氣體盤查。並於2024年導入再生能源，該庇護工場已有70%用電轉為綠電，截至2024年底已減少2,455公斤的二氧化碳，展現庇護工場邁向低碳營運的實際成果。

基金會自2023年承辦「玩具銀行」後，在台中設置15個回收箱，兩年間累積回收超過1.5萬件、8.15噸玩具，相當於種下815棵樹的減碳效益。玩具經過志工清潔與檢修後，重新分配至45家公托、幼兒園與社福機構，並透過行動玩具車深入梨山部落，讓愛在城市與偏鄉之間循環。

為鼓勵民眾輕鬆參與永續行動，自2024年起，「愛不囉嗦」門市響應Ubag計畫，每月平均回收180個紙袋，至2025年累計已超過1,500個。透過簡單的一個「捐袋」動作，民眾也能成為永續推動者，共同創造更友善的消費環境。

唐氏症基金會董事長林正俠表示：「推動永續不只是環境責任，更是為每一位身心障礙者打造更友善、更具韌性的未來。」他強調，在全球企業加速投入永續發展的此刻，ESG 已成為組織經營的重要方向。基金會透過企業合作、跨組織共享與社會倡議等方式，將永續理念從內部延伸至社會各面向。此次獲得總統表揚，是對基金會多項永續努力的肯定，基金會將持續以創新精神、跨界合作為基礎，與社會各界攜手邁向更永續、共融的未來。