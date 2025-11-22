從微光到聚光 雲林「微冊愛閱讀生活節」打造城市閱讀新美學

▲縣長張麗善與小朋友種下雲林縣花「蘭花」花苗，種下傳承知識、希望的種子。(記者劉春生攝)

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣政府文化觀光處主辦的「2025微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」22日熱鬧登場，上千名大小朋友從文觀處經大學路、鎮南路到行啟記念館。縣長張麗善與參加民眾一起走讀斗六城區藝文廊道，完成全台首次融合閱讀、運動、城市生活美學的跨界閱讀盛典。

2025微冊愛閱讀生活節活動由親子閱讀路跑拉開序幕，故事劇場、午後市集、草地音樂會接力登場，給予參與民眾五感沉浸閱讀體驗。行啟館內同時舉辦「微光閱讀溫室＆耕雲圖」展，以「閱讀從微光到聚光」為主題，呈現微冊角落在雲林扎根、累積並逐步匯聚成縣立總圖《耕雲圖》的文化願景。

縣長張麗善主持親子閱讀路跑鳴笛。她指出，微冊愛閱讀生活節讓閱讀不再侷限於教室或圖書館內，而是以「走讀」方式親近城市與文化。藉由親子路跑或步行閱讀之旅，讓參與的大小朋友深入認識地方特色，拉近民眾與土地的距離，提升孩子的文化素養，是一場兼具教育意義與地方魅力的活動。

張麗善表示，這場活動設計讓孩子們種下「閱讀樹苗」，鼓勵學童培養閱讀興趣，讓閱讀從校園走入生活，形塑良好閱讀風氣。她強調，教育的推動不僅靠學校，也需要家庭與社區共同參與，才能讓孩子在成長過程累積更豐富的知識能量。

文觀處長陳璧君指出，「微冊角落」自106年啟動以來，秉持「讓整個雲林都是你的圖書館、讓閱讀成為日常」的理念，結合地方特色與閱讀活動，目前海內外已有351家加盟據點。今年活動以「閱讀生活化」為核心，不僅透過店家合作讓閱讀融入日常，也以閱讀路跑與生活節象徵閱讀從靜態走向動態、從館舍走進街道與社群。

陳璧君指出，今年活動設計縣長與民眾一起種下雲林縣縣花「蘭花」花苗，一起種下傳承知識、希望的種子，讓這些遍布全縣的閱讀能量匯聚成城市文化象徵，期待3年後與孕育而成的縣立總圖「耕雲圖」再次相見。

陳璧君表示，行啟記念館同步推出主題策展，深入介紹微冊角落的理念、精神與永續概念，讓民眾更理解閱讀行動背後的核心價值。

文觀處指出，「微冊角落愛閱讀生活節」活動有故事劇場、魔術氣球泡泡秀、草地音樂會、文創市集、二手書交換、微冊角落暨耕雲圖展覽、韓國繪本行旅展(展期即日起至30日止)等，吸引上千名民眾享受閱讀、親子活動與音樂樂趣，熱鬧滾滾。