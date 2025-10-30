從微軟到蘋果全球大廠搶進自然碳匯 元杉森林提供本土新植造林解方
CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導
亞太區第一個再生能源暨碳市場資訊平台RECCESSARY，今（30）日舉辦「碳權與新能源戰略高峰論壇」，元杉森林自然資源公司總經理胡惠雲應邀分享「碳權藍海：解鎖自然碳匯價值與潛力」強調，微軟、蘋果等大廠搶進植樹造林，自然碳匯已是國際趨勢，不僅是環境永續，背後還代表著提早準備的企業策略和遠見。
胡惠雲表示，今年3月微軟宣布在印度推動30年造林以換取碳匯，預計移除大氣中300萬噸二氧化碳，並購買其中150萬噸的碳移除額度，亞馬遜、蘋果及國內企業大廠也相繼投入造林碳匯，顯見自然為本的新植造林、森林復育、碳權交易，是企業追求生生不息徝環的環境永續治本之道。
明年起企業在繳納申報碳費時，可以碳權來抵減碳費。依碳費收費辦法規定，排碳大戶可申請以國內減量額度來扣除碳排量，上限為10%，其中，使用於溫室氣體自願減量專案或抵換專案額度，扣除比率1.2倍；早期取得的先期專案額度，扣除比率0.3倍，僅限碳費開徵前三年使用。
但目前國內的本土自願減量額度（碳權）相當有限。以元杉森林在台東池上的71.97公頃平地造林為例，總種樹量約13萬棵，是台灣首宗大規模自然碳匯新植造林專案，預估20年的自然碳匯量僅約21,600噸二氧化碳當量，可為企業取得本土自願減量額度（碳權），和20年約4萬立方公尺的國產木材總材積。
除了企業自願減量額度（碳權）不足，台灣每年會排放超過2億多公噸的碳，但自然碳匯能吸收的數量僅約2000公噸，尚缺90%。因此，胡惠雲認為，台灣想要達成2050淨零碳排目標，只能算是環境永續的起跑點，而「自然型碳移除」與「技術型碳移除」只是起跑前的場地整備，這將是一場漫長的考驗。
胡惠雲舉例，自然型碳移除，相當於人類「永續調養生息的處方箋」，而技術型碳移除，相當於「短時間的特效藥處方箋」。目前元杉森林致力於推動的是以自然為本、生生不息的新植造林、森林復育、碳權交易，和利用生物多樣性、生物信用額度達到生態平衡、生物正成長的環境永續治本之道，期盼志同道合的企業主共同參與「創森大聯盟」，以技術與投資，與全球接軌實現自然解方。
台灣大哥大榮獲《網路溫度計》ESG永續發展領域獎 以AI科技推動綠能、防詐與藍碳永續藍圖
微軟、蘋果搶進自然碳匯，森崴能源旗下元杉森林提供本土新植造林解方
【財訊快報／記者戴海茜報導】森崴能源(6806)轉投資公司元杉森林在碳費制度即將上路之際，於國際能源週「碳權與新能源戰略高峰論壇」中分享《碳權藍海：解鎖自然碳匯價值與潛力》，總經理胡惠雲指出，微軟、蘋果等企業搶進植樹造林，自然碳匯已成全球趨勢，象徵企業提前布局永續戰略的遠見與競爭力。胡惠雲指出，全球企業正加速投入自然碳匯布局，今年3月微軟宣布在印度推動30年造林計畫，預計移除300萬噸二氧化碳，並購買其中150萬噸碳移除額度；亞馬遜、蘋果及多家台灣企業亦相繼投入，顯示以自然為本的新植造林、森林復育與碳權交易，已成為企業追求環境永續與長期競爭力的核心策略。胡惠雲說，明年起企業繳納碳費時可使用碳權抵減部分費用。依碳費收費辦法，排碳大戶可申請以國內減量額度抵扣碳排量，上限為10%。若使用自願減量或抵換專案額度，可按1.2倍扣除；早期取得的先期專案額度則僅能以0.3倍計算，且限碳費開徵前三年使用。胡惠雲指出，目前國內本土自願減量額度（碳權）仍相當有限。以元杉森林在台東池上71.97公頃平地造林為例，總種樹量約13萬棵，是全台首宗大規模自然碳匯新植造林專案。預估20年可吸收約2萬1600噸二氧化財訊快報 ・ 2 小時前
