從德國 MEDICA 到美國 CES！盤點 2026 數位醫療與健康科技關鍵趨勢
面對高齡化與少子化的雙重挑戰，全球醫療照護體系正承受前所未有的壓力。為掌握國際醫療發展趨勢，工研院透過解析德國杜塞爾多夫國際醫療器材展（MEDICA 2025）與美國消費電子展（CES）兩大國際指標展會，勾勒全球醫療產業的最新發展脈動。
工研院指出，MEDICA 一直被視為醫材技術發展的重要風向球，而 CES 則聚焦醫療科技在日常生活場域的應用。數位醫療正從專業場域走向規模化發展階段，這股趨勢不再是單一展會的風向，而是全球產業結構轉型的縮影。
隨著感測技術快速進步，醫療穿戴裝置應用愈來愈普及，醫療服務也從「等生病再治療」，逐步轉向「提前預防」。同時，AI 演算法日益成熟，讓醫療器材不只是單純治療工具，而是升級為具備預防醫學與精準診斷功能的智慧裝置。
隨著 AI 與感測技術持續發展，醫療照護場域也正加速走向去中心化，未來不只在醫院，透過遠距醫療與居家照護，就能提供更即時、便利的醫療服務，進一步減輕整體醫療體系的負擔。
趨勢 1 醫療級穿戴裝置，硬體技術持續深化
工研院表示，醫療穿戴式裝置正從消費性電子產品，逐步走向「醫療級」。最明顯的變化之一，是半導體大廠開始切入醫療應用，例如，恩智浦半導體推出針對醫療穿戴需求的低功耗晶片方案，解決醫療級產品最在意的續航力與運算效能問題。
穿戴式裝置周邊組件亦同步升級，包括低敏敷料的技術改善大幅降低了皮膚過敏風險，光學感測模組的精準度提升則有助提升原始數據品質。硬體層面革新，讓各新創得以開發更接近醫療檢測等級的穿戴式血壓計，成為在宅醫療與遠距照護能否落地的重要基礎。
趨勢 2 AI 與創新感測技術，成價值醫療關鍵推手
工研院指出，AI 演算法與創新感測技術正成為提升臨床價值的重要動能，醫療裝置也從過去只記錄單一數據，轉向整合多項生理指標。像 Acorai 的小型手持裝置，可用於篩檢心臟衰竭高風險族群，提升在宅醫療情境中的篩檢效率。
在神經醫學與復健領域，相關應用持續發展。Myoact 結合肌電圖與 AI 生物回饋技術，協助醫護人員掌握復健成效；來自台灣的新創則透過智慧穿戴裝置與 AI，輔助醫師進行中風與腦神經疾病的早期篩檢。整體而言，醫療器材正從單點治療工具，轉型為結合預防與精準診斷的智慧系統，逐步邁向價值醫療。
趨勢 3 醫療場域去中心化，照護不再只在醫院
工研院提及，智慧穿戴與 AI 技術成熟，正推動醫療照護走出醫院，延伸至遠距診療與居家照護。過去需住院監測的病患，如今可在家完成追蹤，不僅提升生活品質，也減輕醫療體系負擔。
在這股趨勢下，台灣具備 ICT 硬體、醫療技術與健保資料三大優勢。若能進一步結合軟硬體與醫療資訊系統，發展可落地於居家與社區場域的整合型解決方案，不僅有助打造新一代智慧醫療產業，也能回應高齡化社會對照護模式轉型的迫切需求。
趨勢 4 數位醫療「接在一起」，提升應用效率
過去多為單點功能的 AI 或數位療法，今年則轉為如何將這些技術真正整合進臨床流程。關鍵不再只是演算法準不準，開放式平台與資料互通成為關鍵，讓數據可在不同科別與照護階段流通。機器人與自動化也開始串接院內系統與 AI 平台，協助減輕人力壓力、提升流程效率。
隨著醫療物聯網發展，許多設備各自產生數據，卻無法互通，形成所謂的「數據孤島」。因此，具備開放架構、可與既有醫院資訊系統串接的平台，成為市場關注焦點。數位醫療也從追求單一技術突破，轉向整體系統的整合深度與應用廣度。
另一個趨勢是機器人與自動化技術（Robotics & Automation）的導入，應用範圍正從單點作業，擴大到整個院內流程。這些系統能與院內資訊平台與 AI 判讀系統串接，讓資料蒐集、風險判斷、任務分工與後續追蹤形成一套自動化流程，不僅減輕醫護人員負擔，也讓整體作業更一致、更有效率。
趨勢 5 AI 與穿戴裝置驅動醫療，朝健康預防及價值導向
「無痕監測」系統正逐步改變醫療市場商業模式，未來感測裝置將不再只是單純的數據記錄器，而是實現預防醫學的關鍵基礎。新一代穿戴式裝置在硬體上有長足進步，讓生理數據可以長時間、連續蒐集，再透過 AI 分析，提早發現潛在健康風險，讓醫療不再只是等疾病發生才介入，為價值導向給付提供基礎。
醫療機構可透過居家數據提前介入慢性病惡化，降低急診與住院成本；保險與支付單位也能根據健康成果評估照護成效，讓整個醫療體系從「治療為主」轉向「預防為先」。對病患，可享受更高品質照護，實現價值導向醫療的三贏局面。
趨勢 6 醫院加速數位轉型，科技巨頭投入醫療創新
工研院表示，醫療機構正透過雲端與資料整合，加速串接院內流程與院外健康數據，讓照護服務不再侷限於醫院，而是延伸到社區與家庭。醫院角色也從單一場域，轉變為一個以病患為中心，且數據即時流動的無縫照護網。
同時，科技巨頭憑藉 AI、雲端與消費性電子市場的經驗，開發能彌補傳統醫療缺口的創新解決方案，從硬體、軟體到數據平台一次到位，確保使用者在日常活動時，其健康資訊均能被完整記錄且自由交換。
對台灣而言，半導體與穿戴裝置是優勢起點，但真正的競爭關鍵，在於是否能建立跨產業合作與信任機制，將硬體優勢轉化為長期競爭力。
文 / 黃慧玫、圖 / 楊紹楚
