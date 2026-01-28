從德國MEDICA到美國CES 工研院盤點六大趨勢

工研院舉辦「從 MEDICA 到 CES：數位醫療與健康科技的關鍵趨勢與智慧未來研討會」，由產業科技國際策略發展所資深研究團隊與產業專家主講，解析兩大國際指標展會，勾勒全球醫療產業的最新發展脈動。

▲工研院舉辦「從 MEDICA 到 CES：數位醫療與健康科技的關鍵趨勢與智慧未來研討會」，由產業科技國際策略發展所資深研究團隊與產業專家主講，解析兩大國際指標展會，勾勒全球醫療產業的最新發展脈動。

面對高齡化與少子化的雙重挑戰，全球醫療照護體系正承受前所未有的壓力。為協助臺灣產業掌握國際醫療發展趨勢，工研院於二十八日舉辦「從MEDICA到CES：數位醫療與健康科技的關鍵趨勢與智慧未來研討會」，透過解析德國杜塞爾多夫國際醫療器材展（MEDICA 二O二五）與美國消費電子展（CES）兩大國際指標展會，勾勒全球醫療產業的最新發展脈動。其中，MEDICA 被視為醫材技術發展的重要風向球，而 CES 則聚焦醫療科技在日常生活場域的創新應用。

從去年十一月 MEDICA 聚焦醫材與臨床應用，到今年一月的 CES 展現科技跨域導入醫療場景，數位醫療正從專業場域走向規模化發展階段。這股趨勢不再是單一展會的風向，而是全球產業結構轉型的縮影。

工研院二十八日指出，隨著感測技術快速進步，醫療穿戴裝置應用愈來愈普及，醫療服務也正從「等生病再治療」，逐步轉向「提前預防」。同時，AI 演算法日益成熟，讓醫療器材不再只是單純的治療工具，而是升級為具備預防醫學與精準診斷功能的智慧裝置。隨著 AI 與感測技術持續發展，醫療照護場域也正加速走向去中心化，未來不只在醫院，透過遠距醫療與居家照護，就能提供更即時、便利的醫療服務，進一步減輕整體醫療體系的負擔。

醫療穿戴式裝置正從過去偏向消費性電子的產品，逐步走向「醫療級」的專業分工生態系。最明顯的變化之一，是半導體大廠開始切入醫療應用，例如 NXP 恩智浦半導體推出針對醫療穿戴需求的低功耗晶片方案，解決醫療級產品最在意的續航力與運算效能問題。

除晶片外，穿戴式裝置周邊組件亦同步升級，包括低敏敷料的技術改善大幅降低了皮膚過敏風險；光學感測模組的精準度提升則有助提升原始數據品質。這些硬體層面的革新，讓 CHARMCARE 等新創公司得以開發更接近醫療檢測等級的穿戴式血壓計，而不只是一般消費型產品。隨著供應鏈逐步成熟，穿戴裝置也成為在宅醫療與遠距照護能否落地的重要基礎。