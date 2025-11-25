從心出發！台北市中山區麻布動物醫院推一站式照護新標竿

（記者張芸瑄／綜合報導）隨著飼養觀念的升級，飼主們關注的範圍已經從基本照料延伸至健康、飲食與毛孩的情緒及舒適感，因應這樣的趨勢變化，創辦人營養師高敏敏表示作為全台少見的四合一複合式照護空間的麻布動物醫院於台北市中山區農安街2之1號及2之2號落腳，同時致力於提供專業且細緻的全方位照護，無論是例行健康管理、臨時寄宿照護，或是客製化的營養與美容服務，飼主都能在一個空間內完成所有毛孩所需，也讓都市生活中的毛孩家庭多了一個更安心、高效的選擇。

麻布動物醫院空間設計以動線流暢、分區明確為規劃重點，內部設備引進先進影像與檢驗儀器，支援內外科檢查與預防醫學等各項醫療需求，強調透過日常的健康監測，協助飼主更安心掌握毛孩狀況，減少突發狀況帶來的不安與焦慮。院內亦設有齒科診療項目，並可收治多樣特殊寵物，包括鸚鵡、龜、兔、蛇、鼠等，提供更全面的醫療支援。對此，創辦人陳文宏表示，從早期創辦茄子咖哩以來，他便深信「品質與細節」會被感受，也會被記住。「不論是料理或空間服務，最終都要回到人與人的信任感。麻布想做的，就是讓飼主跟毛孩都能放心、自在地走進來。」他認為，動物醫院不該只是生病時的選項，而是毛孩日常生活中可以依靠的存在。也因此，院內同時規劃了專屬寄宿空間與專業美容服務，讓毛孩在不同情境下，都能獲得穩定、舒適的照護體驗。

在營養方面，麻布動物醫院引進由營養師高敏敏與白袍聯盟獸醫師團隊共同研發的專業品牌「營養師ㄟ毛小孩」所推出的營養配方「毛孩高端餐」。身兼營養顧問與該院董事的高敏敏長期致力於推廣科學化飼養觀念，該系列配方以犬貓營養需求為核心，融合臨床經驗與人類營養學邏輯進行轉化設計，同時採用創新凍乾包覆益菌糧技術，在提升適口性的同時保留食材營養完整性，進一步強化對挑食、敏感體質及腸胃機能較弱毛孩的適應性與吸收效率。

身為推動麻布動物醫院成立的重要推手，董事兼行銷部廖柏宇表示隨著飼養觀念與照護標準同步提升，一站式的複合型動物醫院模式，正逐漸成為都市飼主的理想選擇。未來，團隊將持續優化服務內容，拓展多元合作探索更多創新照護模式，成為毛孩與飼主生活中不可或缺的陪伴者。麻布動物醫院將從中山區出發，期待為台灣寵物照護產業帶來新的想像與可能。

