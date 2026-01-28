從忠誠僚機到蜂群作戰： 人機聯合作戰真正的瓶頸，不在戰術而在指揮管制／蔡元鴻

蔡元鴻（軍事與安全戰略分析員）

近年來，無人載具系統（Unmanned Vehicle Systems, UVS）迅速成為各國軍事發展的焦點。從「忠誠僚機」概念下的有人—無人協同飛航，到大量自主平台組成的蜂群作戰，相關討論往往集中在演算法、感測器與平台性能的突破。然而，若僅以「無人機變得多聰明」來理解這一波轉變，反而容易忽略一個更根本、也更現實的問題：在人機聯合作戰逐漸成為常態的情況下，既有的指揮管制體系是否仍然適用？

事實上，UVS並未顛覆武裝衝突的基本原理，但它確實正在動搖長期以來對「指揮」的隱含假設。傳統作戰架構建立在一個前提之上：指揮官能即時掌握態勢、下達命令，並透過回報修正行動。然而，當作戰單位從少數平台擴展為大量、分散、具高度自主性，甚至搭配人工智慧系統時，這種即時控制的模式便開始顯得力不從心。

人機聯合作戰帶來的衝擊，並不在於戰術層面的操作複雜化，而在於指揮體系本身的節奏與結構是否仍能因應。當無人系統僅扮演輔助角色時，由人類即時下達指令仍具可行性；但當無人平台數量快速增加、行動速度遠超過人類反應極限時，過度依賴即時控制反而可能成為限制因素。此時，真正重要的已不再是「每一步怎麼做」，而是事前是否能清楚界定任務目標、行動邊界與成功條件。

近年各國在忠誠僚機測試、無人系統密集運用，乃至實際作戰與高強度演訓經驗中，皆反覆顯示一項共同現象：當無人系統規模擴大，指揮與回報機制往往比平台性能更早成為瓶頸。這並非個別技術選擇的結果，而是指揮管制架構，在面對規模化自主系統時所必然承受的壓力。

至於「授權」的問題上，討論經常被簡化為「哪些決策可以交給機器」。然而，從指揮管制的角度著眼，真正困難的並非開火與否，而是如何將作戰判斷轉化為可被系統執行的規則。這包括目標優先順序、特殊狀況的處理模式，以及在什麼條件下必須中止任務。換言之，人機聯合作戰考驗的，不是單一決策的道德或技術正當性，而是指揮體系能否將抽象的作戰意圖，轉化為清楚、一致且可驗證的行動邏輯。

通訊聯絡問題，經常被視為人機作戰的最大風險之一，但通聯中斷本身，往往只是表象。更值得注意的是：為何一旦失去即時回報，整個作戰體系便容易陷入癱瘓。這反映的並非單純的技術不足，而是高度中心化指揮模式，對持續回報機制的依賴。當指揮體系過度仰賴即時監控與逐層確認，任何通聯干擾都可能被放大為系統性失效；相較之下，若任務設計本身已充分考量分散執行與容錯空間，通聯中斷帶來的影響，反而可以被限制在可控範圍內。

當然，也有觀點認為，隨著通訊技術、資料處理能力與網路架構持續進步，部分指揮瓶頸可望被緩解。然而，即便技術能改善資訊傳遞的速度與穩定性，仍無法替代指揮體系本身對權責分配、決策過程與任務設計的根本安排。技術只能降低摩擦，卻無法代替指揮結構做出取捨。

從這個角度來看，UVS的普及其實是一面放大鏡。它放大了既有指揮管制架構中的節奏落差、權責模糊與過度集中等問題。許多被歸因於「技術尚未成熟」的困境，實際上源自組織與流程未能同步調整。當指管文化仍然建立在對即時控制的高度依賴之上，再先進的自主系統，也難以真正發揮效益。

因此，從忠誠僚機到蜂群作戰，真正需要重新檢視的，並非單一武器或平台，而是整個指揮管制的思維方式。這包括如何界定人與系統的角色分工、如何設計能承受不確定性的任務架構，以及如何在失去即時控制時，仍能維持作戰一致性。這些問題並不新，但在人機聯合作戰逐漸成為常態的情境下，已無法再被迴避。

UVS並未讓武裝衝突變得「自動化」，它只是迫使各國面對一個現實：指揮管制若無法適應規模化、自主化與高不確定性的作戰環境，再精密的戰術與技術，都可能被自身體系的限制所抵消。人機聯合作戰真正的瓶頸，從來不在戰術層面，而在於指揮管制體系是否已準備好，迎接這場結構性的變革。（照片作者提供）

（本文為作者基於公開資料之分析，亦為亞太安全與戰略研究獨立工作室之研究關注議題。）