從性解放象徵到動保捍衛者 法國傳奇女星碧姬芭杜精彩人生謝幕

（中央社巴黎28日綜合外電報導）法國影壇傳奇女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）今天驚傳逝世，享壽91歲。碧姬芭杜年輕時以美貌聞名，是1950及1960年代性感象徵，也是性解放代表人物之一，但她後來選擇急流勇退，投身動保運動。

「碧姬芭杜基金會」（Fondation Brigitte Bardot）今天在發給法新社的聲明中表示，基金會創辦人暨主席碧姬芭杜已經逝世，她是舉世聞名的女演員與歌手，選擇放棄輝煌的演藝生涯，將生命與精力奉獻給動物福利及基金會。

碧姬芭杜於1934年出生於法國巴黎，童年時曾立志成為芭蕾舞者，於1952年踏入演藝圈，因1956年電影「上帝創造女人」（And God Created Woman）走紅國際，受到許多法國知識份子關注，並獲得「性感小貓」的外號。

她在「上帝創造女人」的角色體現了女性解放精神，相關爭議反而提升了她的人氣，使她成為1950及1960年代法國的性感象徵。

之後，碧姬芭杜又主演法國暨瑞士籍名導尚盧高達（Jean-Luc Godard）的1963年作品「輕蔑」（Contempt），使她獲得影評讚譽，「紐約時報」（The New York Times）稱讚這是她的巔峰之作。

在事業初期，當碧姬芭杜的身材曲線、濃眼線和性感嘟嘴登上法國電影海報時，人們經常把她與美國一代性感女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）相提並論。

除了演藝生涯，碧姬芭杜也跨足歌壇，曾與法國傳奇歌手兼作曲家塞吉甘斯柏格（Serge Gainsbourg）合唱1968年法語歌曲「邦妮和克萊德」（Bonnie and Clyde），兩人曾有過短暫及混亂的一段婚外情。

碧姬芭杜生涯參演47部電影，演出過多部音樂劇，錄製60多首歌曲，並曾進軍好萊塢，與已故老牌男星寇克道格拉斯（Kirk Douglas）合演電影。

但碧姬芭杜並不享受她的放蕩者角色，而是一直為被物化所苦，曾於1960年26歲生日當天自殺未遂，並在1973年快滿40歲時，選擇拋下名利，投入照顧流浪動物志業，並稱自己「厭倦了每天都要保持美麗」。

碧姬芭杜於1986年創立「碧姬芭杜基金會」，致力於動保運動，曾批評義大利傳奇女星蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）穿皮草。

在人生晚年，碧姬芭杜轉向支持極右派，曾表態支持法國極右翼領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen），並反對「法國的伊斯蘭化」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天向碧姬芭杜致敬，並稱她是20世紀「傳奇」，體現自由的人生。（編譯：陳正健）1141228

